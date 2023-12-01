"Укрнафта" потеряла лицензию на Сахалинское месторождение

Управляющий "Укрнафтобуриння" компания "Укрнафта" потеряла в суде лицензию на Сахалинское месторождение. Это более 700 млн кубометров газа в год.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на решение Шестого апелляционного админсуда.

По обращению Госгеонадра, суд аннулировал действующее специальное разрешение на пользование недрами (добыча углеводородов) Сахалинского нефте-газоконденсатного месторождения, владельцем которого является ПАО "Укрнафтобуріння". Решение об аннулировании спецразрешения является неотвратимым.

"Укрнафта" обязана немедленно и полностью остановить добычу углеводородов. Такой шаг может повлечь за собой самый масштабный энергетический кризис в Украине.

Кроме того, это означает, что "Укрнафтобуриння" потеряло основной актив, с последующим обесцениванием бизнеса и основных производственных активов де-факто к стоимости металлолома, всего через несколько месяцев после передачи ее в управление "Укрнафты".

Как известно, судебный спор по лицензии длился много лет и "Укрнафтобуриння" одерживало победу во всех судебных спорах. С приходом нового управляющего, назначенного "Укрнафтой", юристы дело проиграли.