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"Укрнафта" потеряла лицензию на Сахалинское месторождение

Пятница 01 декабря 2023 11:20
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"Укрнафта" потеряла лицензию на Сахалинское месторождение Фото: "Укрнафта" потеряла лицензию на Сахалинское месторождение (пресс-служба)
Автор: Сергей Новиков

Управляющий "Укрнафтобуриння" компания "Укрнафта" потеряла в суде лицензию на Сахалинское месторождение. Это более 700 млн кубометров газа в год.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на решение Шестого апелляционного админсуда.

По обращению Госгеонадра, суд аннулировал действующее специальное разрешение на пользование недрами (добыча углеводородов) Сахалинского нефте-газоконденсатного месторождения, владельцем которого является ПАО "Укрнафтобуріння". Решение об аннулировании спецразрешения является неотвратимым.

"Укрнафта" обязана немедленно и полностью остановить добычу углеводородов. Такой шаг может повлечь за собой самый масштабный энергетический кризис в Украине.

&quot;Укрнафта&quot; потеряла лицензию на Сахалинское месторождение

Кроме того, это означает, что "Укрнафтобуриння" потеряло основной актив, с последующим обесцениванием бизнеса и основных производственных активов де-факто к стоимости металлолома, всего через несколько месяцев после передачи ее в управление "Укрнафты".

Как известно, судебный спор по лицензии длился много лет и "Укрнафтобуриння" одерживало победу во всех судебных спорах. С приходом нового управляющего, назначенного "Укрнафтой", юристы дело проиграли.

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Укрнафта
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