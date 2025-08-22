Константиновка осталась без газа из-за вражеского обстрела

Константиновка Донецкой области из-за вражеского обстрела осталась без газоснабжения, и по причинам безопасности пока его восстановление невозможно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook "Донецкоблгаза".

"С учетом ситуации с безопасностью в городе, невозможностью своевременного реагирования аварийной службы для локализации и ликвидации аварийных ситуаций, дефицитом кадрового состава и отсутствием гарантий безопасности при выполнении работ для работников дальнейшие работы по восстановлению газоснабжения не являются возможными", - добавили представители компании-оператора.

Отмечается, что в связи с многочисленными повреждениями рабочее давление в системе газоснабжения Константиновки удержать не удалось, что привело к прекращению распределения газа потребителям города.

"В результате вражеского обстрела в г. Константиновка была повреждена газораспределительная станция, принадлежащая ООО "Оператор газотранспортных систем Украины", - отметили в "Донецкоблгазе".

Удары РФ по Константиновке Донецкой области

Напомним, что с начала суток 22 августа россияне совершили серию обстрелов Константиновки, что привело к значительным разрушениям. Для атаки захватчики использовали авиабомбы и ударные дроны.

Кроме того, 20 августа россияне нанесли ракетные удары по рынку в Константиновке. Тогда из-за атаки погибли три человека, еще четверо - ранены.

Днем ранее, 19 августа, оккупанты также нанесли сразу два мощных авиаудара по городу. Один из них пришелся прямо в подъезд жилого дома, под завалами искали людей.

Перед тем жертвами атаки в Константиновке стали три человека, еще один человек ранен. Снаряд разрушил одноэтажное админздание. Под завалами погибли двое мужчин, их тела спасатели достали во время разбора более 20 тонн обломков.