ua en ru
Пт, 22 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Константиновка осталась без газа из-за вражеского обстрела

Пятница 22 августа 2025 13:03
UA EN RU
Константиновка осталась без газа из-за вражеского обстрела Фото: Константиновка осталась без газа из-за вражеского обстрела (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Константиновка Донецкой области из-за вражеского обстрела осталась без газоснабжения, и по причинам безопасности пока его восстановление невозможно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook "Донецкоблгаза".

"В результате вражеского обстрела в г. Константиновка была повреждена газораспределительная станция, принадлежащая ООО "Оператор газотранспортных систем Украины", - отметили в "Донецкоблгазе".

Отмечается, что в связи с многочисленными повреждениями рабочее давление в системе газоснабжения Константиновки удержать не удалось, что привело к прекращению распределения газа потребителям города.

"С учетом ситуации с безопасностью в городе, невозможностью своевременного реагирования аварийной службы для локализации и ликвидации аварийных ситуаций, дефицитом кадрового состава и отсутствием гарантий безопасности при выполнении работ для работников дальнейшие работы по восстановлению газоснабжения не являются возможными", - добавили представители компании-оператора.

Удары РФ по Константиновке Донецкой области

Напомним, что с начала суток 22 августа россияне совершили серию обстрелов Константиновки, что привело к значительным разрушениям. Для атаки захватчики использовали авиабомбы и ударные дроны.

Кроме того, 20 августа россияне нанесли ракетные удары по рынку в Константиновке. Тогда из-за атаки погибли три человека, еще четверо - ранены.

Днем ранее, 19 августа, оккупанты также нанесли сразу два мощных авиаудара по городу. Один из них пришелся прямо в подъезд жилого дома, под завалами искали людей.

Перед тем жертвами атаки в Константиновке стали три человека, еще один человек ранен. Снаряд разрушил одноэтажное админздание. Под завалами погибли двое мужчин, их тела спасатели достали во время разбора более 20 тонн обломков.

Читайте РБК-Украина в Google News
Донецкая область Константиновка Газ
Новости
Выезд мужчин до 22 лет за границу: что говорит премьер
Выезд мужчин до 22 лет за границу: что говорит премьер
Аналитика
Атомные амбиции России. Как санкции и конкуренты могут остановить "Росатом"
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Атомные амбиции России. Как санкции и конкуренты могут остановить "Росатом"