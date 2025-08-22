Константиновка в огне, россияне сбросили ФАБы и наносили удары дронами: кадры последствий

С начала суток 22 августа россияне совершили серию обстрелов города Константиновка, что привело к значительным разрушениям. для атаки захватчики использовали авиабомбы и ударные дроны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Донецкой ОГА Вадима Филашкина и начальника МВА Сергея Горбунова .

"Такие обстрелы свидетельствуют о продолжающемся терроре мирного населения и систематических ударах по гражданским объектам, что является грубым нарушением международного гуманитарного права. В очередной раз призываем жителей громады позаботиться о собственной безопасности и безопасности своих близких", - говорится в сообщении.

В результате ударов зафиксировано повреждение частных и многоквартирных жилых домов, магазина, здания "Укрпочты" и газопровода. Оккупанты применяли ударные FPV-дроны и авиабомбы типа ФАБ-250.

По данным местных властей, атаки происходили в течение нескольких часов и привели к значительным разрушениям гражданской инфраструктуры.

Обстрелы Константиновки

Стоит напомнить, что Константиновка постоянно подвергается вражеским атакам. Из-за близости к линии фронта в Донецкой области город неоднократно становился целью российских обстрелов, в том числе с применением авиационных бомб, ракет и ударных дронов.

Так, 20 августа российские захватчики нанесли ракетные удары по рынку в Константиновке. Тогда из-за атаки погибли три человека, еще четверо - ранены.

19 августа, оккупанты также нанесли сразу два мощных авиаудара по городу. Один из них пришелся прямо в подъезд жилого дома, под завалами искали людей.

Перед тем жертвами атаки в Константиновке стали три человека, еще один человек ранен. Снаряд разрушил одноэтажное админздание. Под завалами погибли двое мужчин, их тела спасатели достали во время разбора более 20 тонн обломков.