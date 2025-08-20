РФ сбросила ФАБы на многоэтажки в Константиновке: людей ищут под завалами
Константиновка пережила сразу два российских авиаудара за одни сутки. Один из них пришелся прямо в подъезд жилого дома, под завалами ищут людей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Константиновской городской военной администрации Сергея Горбунова в Facebook.
Во вторник, 19 августа оккупанты нанесли сразу два мощных авиаудара по городу Константиновка Донецкой области.
Первый обстрел произошел в 10:09. Враг применил авиабомбы ФАБ-250, сбросив сразу четыре боеприпаса на жилые кварталы. В результате удара повреждения получили пять многоэтажных домов. Пострадал один человек. Под завалами многоэтажки может оставаться еще один человек.
В этот же день враг снова атаковал город около 22:45. Российская авиация повторно ударила по Константиновке авиабомбой ФАБ-250. Последствия второго обстрела еще масштабнее: повреждены пять многоэтажных и четыре частных дома, больница, два магазина и кафе.
Зафиксировано прямое попадание в подъезд одного из многоквартирных домов. В результате взрыва ранения получил еще один человек. Кроме того, под завалами могут находиться по меньшей мере трое гражданских.
Местные службы и спасатели продолжают разбирать завалы и устанавливать точные последствия двойной атаки на город.
Донецкая область под постоянным огнем оккупантов
Российская армия не прекращает сокрушительных ударов по населенным пунктам Донецкой области.
9 июля враг нанес авиаудар по Константиновке. Жертвами атаки стали три человека, еще один человек ранен. Снаряд разрушил одноэтажное админздание. Под завалами погибли двое мужчин, их тела спасатели достали во время разбора более 20 тонн обломков.
11 августа взрывы прогремели в городе Белозерское Покровского района. Авиабомбы ФАБ-250 с УМПК попали в жилой массив. В своих домах погибли 43-летний мужчина и 34-летняя женщина.
Очередной удар по Донецкой области оккупанты нанесли 18 августа. Около 21:00 две ракеты "Искандер-М" попали в промышленную зону Славянска, в микрорайоне Лесной. В результате атаки ранения получила гражданская женщина.