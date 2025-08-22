Костянтинівка залишилась без газу через ворожий обстріл

Костянтинівка Донецької області через ворожий обстріл залишилась без газопостачання, і через безпекові причини наразі його відновлення неможливе.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook "Донецькоблгазу".

"З урахуванням безпекової ситуації у місті, неможливістю своєчасного реагування аварійної служби для локалізації та ліквідації аварійних ситуацій, дефіцитом кадрового складу та відсутністю гарантій безпеки при виконанні робіт для працівників подальші роботи з відновлення газопостачання не є можливими", - додали представники компанії-оператора.

Зазначається, що у звʼязку з чисельними пошкодженнями робочий тиск в системі газопостачання Костянтинівки утримати не вдалося, що призвело до припинення розподілу газу споживачам міста.

"Внаслідок ворожого обстрілу у м. Костянтинівка була пошкоджена газорозподільна станція, що належить ТОВ "Оператор газотранспортних систем України", - зазначили у "Донецькоблгазі".

Удари РФ по Костянтинівці Донецької області

Нагадаємо, що з початку доби 22 серпня росіяни здійснили серію обстрілів Костянтинівки, що призвело до значних руйнувань. Для атаки загарбники використали авіабомби та ударні дрони.

Окрім того, 20 серпня росіяни завдали ракетних ударів по ринку у Костянтинівці. Тоді через атаку загинули три людини, ще четверо – поранені.

Днем раніше, 19 серпня, окупанти також завдали одразу два потужні авіаудари по місту. Один із них прийшовся просто у під’їзд житлового будинку, під завалами шукали людей.

Перед тим жертвами атаки у Костянтинівці стали троє людей, ще одну особу поранено. Снаряд зруйнував одноповерхову адмінбудівлю. Під завалами загинули двоє чоловіків, їхні тіла рятувальники дістали під час розбору понад 20 тонн уламків.