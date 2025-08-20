ua en ru
РФ ударила ракетами по рынку в Константиновке: есть разрушения, погибшие и раненые

Константиновка, Донецкая область, Среда 20 августа 2025 16:40
РФ ударила ракетами по рынку в Константиновке: есть разрушения, погибшие и раненые Фото: россияне ударили ракетами по рынку в Константиновке (t.me/VadymFilashkin)
Автор: Татьяна Степанова

Российские войска днем 20 августа нанесли ракетные удары по рынку в Константиновке Донецкой области. Погибли три человека, еще четверо - ранены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Донецкой ОВА Вадима Филашкина.

"По меньшей мере 3 человека погибли и 4 ранены в результате ударов по Константиновке. Россияне запустили по городу 8 ракет из "Смерчей" - сознательно целились по рынку", - сообщил Филашкин.

Также повреждены 15 торговых павильонов, 8 частных домов, 6 многоэтажек, магазин, 2 автомобиля и линия электропередач.

"Еще раз подчеркиваю: оставаться в Донецкой области опасно! Россияне умышленно бьют так, чтобы убить и покалечить как можно больше гражданских. Не подвергайте себя опасности! Эвакуируйтесь своевременно!", - отметил глава ОВА.

Фото: последствия ракетной атаки по Константиновке (t.me/VadymFilashkin)

Обстрелы Константиновки

Напомним, во вторник, 19 августа, оккупанты нанесли сразу два мощных авиаудара по городу КонстантиновкаДонецкой области. Один из них пришелся прямо в подъезд жилого дома, под завалами ищут людей.

Также 9 июля враг нанес авиаудар по Константиновке. Жертвами атаки стали три человека, еще один человек ранен. Снаряд разрушил одноэтажное админздание. Под завалами погибли двое мужчин, их тела спасатели достали во время разбора более 20 тонн обломков.

Донецкая область Константиновка Война в Украине Ракетный удар Ракетная атака
