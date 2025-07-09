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Россияне нанесли авиаудар по Константиновке: погибли три человека

Константиновка, Донецкая область, Среда 09 июля 2025 22:50
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Россияне нанесли авиаудар по Константиновке: погибли три человека Фото: россияне нанесли авиаудар по Константиновке (t.me/dsns_telegram)
Автор: Татьяна Степанова

Российские войска днем 9 августа нанесли авиаудар по Константиновке Донецкой области. В результате обстрела погибли три человека, еще один - ранен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.

По данным ГСЧС, в результате авиаудара поврежден 21 частный дом и инфраструктурный объект.

Также разрушено одноэтажное административное здание. Под завалами погибли двое мужчин, их тела достали спасатели.

Во время разбора завалов было изъято более 20 тонн разрушенных строительных конструкций.

Всего погибли три человека, еще один человек получил ранения.

ГСЧС также ликвидировала пожары в четырех домах на площади 270 кв.м. Работы завершены.

Фото: последствия авиаудара по Константиновке (t.me/dsns_telegram)

Обстрелы Донецкой области

Напомним, сегодня, 9 июля, около 10:00 утра российские террористы атаковали беспилотниками и фугасными авиационными бомбами (ФАБ) Донецкую область. В результате обстрела погибли восемь человек.

К тому же российские войска впервые массированно атаковали FPV-дронами Доброполье Донецкой области. Беспилотники атаковали непосредственно центр города, есть разрушения и раненые.

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Донецкая область Константиновка Авиаудары Война в Украине
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