Россияне нанесли авиаудар по Константиновке: погибли три человека

Российские войска днем 9 августа нанесли авиаудар по Константиновке Донецкой области. В результате обстрела погибли три человека, еще один - ранен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС .

ГСЧС также ликвидировала пожары в четырех домах на площади 270 кв.м. Работы завершены.

Всего погибли три человека, еще один человек получил ранения.

Во время разбора завалов было изъято более 20 тонн разрушенных строительных конструкций.

Также разрушено одноэтажное административное здание. Под завалами погибли двое мужчин, их тела достали спасатели.

По данным ГСЧС, в результате авиаудара поврежден 21 частный дом и инфраструктурный объект.

Обстрелы Донецкой области

Напомним, сегодня, 9 июля, около 10:00 утра российские террористы атаковали беспилотниками и фугасными авиационными бомбами (ФАБ) Донецкую область. В результате обстрела погибли восемь человек.

К тому же российские войска впервые массированно атаковали FPV-дронами Доброполье Донецкой области. Беспилотники атаковали непосредственно центр города, есть разрушения и раненые.

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