Коррупционная схема в энергетике: НАБУ обнародовало новые пленки с участием Миндича

НАБУ и САП установили руководителя преступной организации, известного как "Карлсон", который контролировал влияние на чиновников. Речь идет о бизнесмене и совладельце студии "Квартал 95" Тимуре Миндиче.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальное антикоррупционное бюро.

"В разговорах, зафиксированных детективами, он руководит финансовыми потоками, обсуждает бронирование доверенных лиц через фиктивное трудоустройство, дает указания по "безопасности" и проявляет осведомленность о возможном внимании НАБУ", - говорится в сообщении НАБУ.

В Бюро отметили, что на верхних этажах дома на улице Грушевского в Киеве "Карлсон" определял, кому и сколько выдавать или перечислять наличных, а также координировал влияние на должностных лиц центральных органов власти для решения вопросов в собственных интересах - в частности, в энергетической и оборонной сферах.

Именно "Карлсон", по данным НАБУ, контролировал работу так называемой "прачечной", где отмывались полученные преступным путем средства.

По данным источников РБК-Украина, речь идет о Тимуре Миндиче.

Коррупция в энергетике

Напомним, вчера стало известно, что НАБУ и САП разоблачили преступную организацию, которая фактически контролировала деятельность стратегического госпредприятия "Энергоатом".

По данным следствия, участники схемы систематически получали от поставщиков "откаты" в размере 10-15% от суммы контрактов, что позволяло им сохранять статус контрагентов и избегать блокировки платежей.

В состав группировки входили высокопоставленные чиновники и бизнесмены. По информации источников РБК-Украина, среди фигурантов - бывший советник министра энергетики Игорь Миронюк, исполнительный директор по безопасности "Энергоатома" Дмитрий Басов, бизнесмен Тимур Миндич и действующий министр юстиции Герман Галущенко.

Коррупционная группа контролировала ключевые процессы в компании - от назначения руководителей до распределения финансов, фактически управляя предприятием с годовым доходом более 200 млрд грн через доверенных лиц без официальных полномочий.

Как отметили в НАБУ, фигуранты также занимались легализацией незаконно полученных средств, для чего создали отдельную структуру.

Также сообщалось, что детективы провели обыски у Миндича и Галущенко.

Подробнее о том, кто такой Тимур Миндич и какие скандалы с ним связывают - читайте в материале РБК-Украина.

А кто такой Герман Галущенко, можно узнать в отдельном материале РБК-Украина.