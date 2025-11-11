Корупційна схема в енергетиці: НАБУ оприлюднило нові плівки з участю Міндіча

НАБУ та САП встановили керівника злочинної організації, відомого як "Карлсон", який контролював вплив на посадовців. Йдеться про бізнесмена та співвласника студії "Квартал 95" Тімура Міндіча.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національне антикорупційне бюро.

"У розмовах, зафіксованих детективами, він керує фінансовими потоками, обговорює бронювання довірених осіб через фіктивне працевлаштування, дає вказівки щодо "безпеки" та виявляє обізнаність про можливу увагу НАБУ", - йдеться у повідомленні НАБУ.

У Бюро зазначили, що на верхніх поверхах будинку на вулиці Грушевського у Києві "Карлсон" визначав, кому і скільки видавати або перераховувати готівки, а також координував вплив на посадовців центральних органів влади для вирішення питань у власних інтересах - зокрема, в енергетичній та оборонній сферах.

Саме "Карлсон", за даними НАБУ, контролював роботу так званої "пральні", де відмивалися одержані у злочинний спосіб кошти.

За даними джерел РБК-Україна, йдеться про Тімура Міндіча.

Корупція в енергетиці

Нагадаємо, вчора стало відомо, що НАБУ та САП викрили злочинну організацію, яка фактично контролювала діяльність стратегічного держпідприємства "Енергоатом".

За даними слідства, учасники схеми систематично отримували від постачальників "відкати" у розмірі 10-15% від суми контрактів, що дозволяло їм зберігати статус контрагентів і уникати блокування платежів.

До складу угруповання входили високопоставлені чиновники та бізнесмени. За інформацією джерел РБК-Україна, серед фігурантів - колишній радник міністра енергетики Ігор Миронюк, виконавчий директор з безпеки "Енергоатому" Дмитро Басов, бізнесмен Тимур Міндіч та чинний міністр юстиції Герман Галущенко.

Корупційна група контролювала ключові процеси в компанії - від призначення керівників до розподілу фінансів, фактично керуючи підприємством з річним доходом понад 200 млрд грн через довірених осіб без офіційних повноважень.

Як зазначили у НАБУ, фігуранти також займалися легалізацією незаконно отриманих коштів, для чого створили окрему структуру.

Також повідомлялось, що детективи провели обшуки у Міндіча та Галущенка.

Детальніше про те, хто такий Тімур Міндіч і які скандали з ним пов'язують - читайте у матеріалі РБК-Україна.

А хто такий Герман Галущенко, можна дізнатися в окремому матеріалі РБК-Україна.