НАБУ пришло с обысками к Миндичу и Галущенко, - источники

Детективы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) пришли с обысками к бизнесмену и совладельцу студии "Квартал 95" Тимуру Миндичу. Одновременно обыски проходят у министра юстиции Германа Галущенко, который ранее возглавлял Минэнерго.

Сначала об обысках в Миндича сообщили в УП, а затем написали и о Галущенко. Источники РБК-Украина подтвердили эту информацию.

По информации источников, обыск у Тимура Миндича проходит в Киеве. Другие детали собеседники пока не предоставили.

РБК-Украина обратилось к НАБУ по поводу обысков у Тимура Миндича, однако пока комментария не получило.

Детективы НАБУ также проводят обыски у министра Галущенко.

Кроме того, об обысках у Галущенко и "Энергоатоме" сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

"У Германа Галущенко обыск НАБУ. И в "Энергоатоме" говорят тоже", - написал он.

Тимур Миндич

Тимур Миндич - украинский бизнесмен и кинопродюсер, один из совладельцев студии "Квартал 95". Известен в медиа- и бизнес-кругах как человек с широкими связями. В частности, его связывают с олигархом Игорем Коломойским и политическим кругом президента Владимира Зеленского.

Миндич продюсировал несколько украинских фильмов, среди которых "Щуролов" и "Укус волчицы", и имеет бизнес-активы в медиа, девелопменте и через кипрские компании владеет правами на контент за границей.

Фото: Тимур Миндич является совладельцем студии "Квартал 95" (из открытых источников)

В 2024-2025 годах, по данным СМИ, его имя начало фигурировать в нескольких антикоррупционных расследованиях, связанных с возможным завладением государственными средствами. По данным журналистов, Миндич сейчас якобы находится за границей, а официальных подтверждений его места нахождения нет.

Герман Галущенко

Герман Галущенко имеет многолетний опыт работы в государственном секторе. Он работал в прокуратуре и Министерстве иностранных дел Украины, занимал должности заместителя руководителя департамента Секретариата (Администрации) президента и директора департамента судебной работы Министерства юстиции.

В 2013-2014 годах Галущенко был исполнительным директором по правовому обеспечению НАЭК "Энергоатом", а с мая 2020 по апрель 2021 года занимал должность вице-президента компании.

Параллельно с государственной деятельностью он преподает международное частное право в Институте международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, где является доцентом кафедры международного частного права.

29 апреля 2021 года Верховная Рада назначила Галущенко министром энергетики Украины.