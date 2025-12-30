Зеленский назвал свободную экономическую зону возможным путем компромисса по территориям

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не может просто оставить территории Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.

Как сообщает РБК-Украина , об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью телеканалу Fox News .

По словам Владимира Зеленского, с этих территорий нельзя просто отойти.

"Ни президент, ни парламент, ни референдум здесь не могут изменить одного факта: это противоречит нашему законодательству", - проинформировал он.

Кроме того, отметил президент, дело не только в законе - на этих территориях проживают около 300 тысяч человек.

"Мы не можем просто "выйти" и оставить их, учитывая то, сколько раненых и погибших. Там стоит наша армия", - сказал Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что любые решения относительно потенциального компромиссного урегулирования могут приниматься только при прямом согласии граждан Украины. По его словам, речь идет о конкретном плане, который состоит из 20 пунктов, а не об общих или декларативных договоренностях.

Он также отметил, что среди возможных вариантов компромисса рассматривается идея создания свободной экономической зоны с зеркальным отводом войск на несколько километров с обеих сторон.

"Если решение будет касаться такого формата, тогда референдум - это путь его принятия или отклонения", - подчеркнул Зеленский.