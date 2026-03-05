ua en ru
Коррупция на аэродромах: за экс-главу СБУ Житомирщины внесли залог

14:34 05.03.2026 Чт
2 мин
Топ-чиновник, причастный к громкому коррупционному скандалу, снова на свободе
aimg Валерий Ульяненко aimg Юлия Акимова
Коррупция на аэродромах: за экс-главу СБУ Житомирщины внесли залог Фото: Владимир Компаниченко (Суспільне Житомир/Никита Галка)

За бывшего главу СБУ в Житомирской области Владимира Компаниченко внесли залог в размере 6,9 млн гривен.

Об этом в комментарии РБК-Украина подтвердила сотрудница пресс-службы ВАКС Екатерина Шипилова.

Читайте также: Зеленский уволил главу СБУ Житомирщины после скандала с укрытиями для самолетов

Компаниченко и командующего логистикой Воздушных сил ВСУ Андрея Украинца подозревают в коррупции при строительстве укрытий для самолетов.

На прошлой неделе, 27 февраля, ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с правом залога 6,9 млн гривен.

Коррупционный скандал

Напомним, в конце февраля украинские правоохранители разоблачили коррупционную схему с участием топ-чиновников Воздушных сил и СБУ на строительстве сборно-разборных арочных конструкций. Кроме Компаниченко, речь идет о командующем логистики Командования ВС ВСУ Андрее Украинце.

В 2025 году на строительство конструкций выделили 1,4 млрд гривен, однако во время проверок были выявлены многочисленные нарушения.

Для сокрытия хищения бюджетных средств и остановки проверок Украинец обратился к Компаниченко для "содействия" в подкупе руководства военной контрразведки.

За 13 млн гривен организаторы схемы хотели привлечь к проверке некачественных укрытий для самолетов "лояльных" аудиторов. Фигурантов поймали на попытке передать взятку в размере 320 тысяч долларов.

Позже генеральный прокурор Руслан Кравченко рассказал, что Андрею Украинцу и Владимиру Компаниченко было сообщено о подозрении. Он отметил, что действия чиновников отличались "особым цинизмом".

Отметим, 27 февраля суд избрал Компаниченко меру пресечения в виде содержания под стражей. Возможность внесения залога для него не предусмотрели.

В тот же день суд отправил Андрея Украинца в СИЗО как минимум до 25 апреля. Также для него предусмотрели возможность внесения залога в размере 7 млн гривен.

