Коррупция на аэродромах: за экс-главу СБУ Житомирщины внесли залог
За бывшего главу СБУ в Житомирской области Владимира Компаниченко внесли залог в размере 6,9 млн гривен.
Об этом в комментарии РБК-Украина подтвердила сотрудница пресс-службы ВАКС Екатерина Шипилова.
Компаниченко и командующего логистикой Воздушных сил ВСУ Андрея Украинца подозревают в коррупции при строительстве укрытий для самолетов.
На прошлой неделе, 27 февраля, ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с правом залога 6,9 млн гривен.
Коррупционный скандал
Напомним, в конце февраля украинские правоохранители разоблачили коррупционную схему с участием топ-чиновников Воздушных сил и СБУ на строительстве сборно-разборных арочных конструкций. Кроме Компаниченко, речь идет о командующем логистики Командования ВС ВСУ Андрее Украинце.
В 2025 году на строительство конструкций выделили 1,4 млрд гривен, однако во время проверок были выявлены многочисленные нарушения.
Для сокрытия хищения бюджетных средств и остановки проверок Украинец обратился к Компаниченко для "содействия" в подкупе руководства военной контрразведки.
За 13 млн гривен организаторы схемы хотели привлечь к проверке некачественных укрытий для самолетов "лояльных" аудиторов. Фигурантов поймали на попытке передать взятку в размере 320 тысяч долларов.
Позже генеральный прокурор Руслан Кравченко рассказал, что Андрею Украинцу и Владимиру Компаниченко было сообщено о подозрении. Он отметил, что действия чиновников отличались "особым цинизмом".
Отметим, 27 февраля суд избрал Компаниченко меру пресечения в виде содержания под стражей. Возможность внесения залога для него не предусмотрели.
В тот же день суд отправил Андрея Украинца в СИЗО как минимум до 25 апреля. Также для него предусмотрели возможность внесения залога в размере 7 млн гривен.