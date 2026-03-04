ua en ru
Ср, 04 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Происшествия

Зеленский уволил главу СБУ Житомирщины после скандала с укрытиями для самолетов

16:32 04.03.2026 Ср
2 мин
Трехлетняя работа топ-чиновника СБУ Житомирщины завершилась после подозрения
aimg Иван Носальский
Зеленский уволил главу СБУ Житомирщины после скандала с укрытиями для самолетов Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (facebook.com/zelenskyy.official)

Президент Украины Владимир Зеленский отправил в отставку начальника управления Службы безопасности Украины в Житомирской области Владимира Компаниченко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий указ главы украинского государства.

Читайте также: Коррупция на аэродромах: суд арестовал топ-чиновника Воздушных сил

"Уволить Компаниченко Владимира Владимировича с должности начальника управления Службы безопасности Украины в Житомирской области", - сказано в указе.

Стоит заметить, что Компаниченко был назначен на должность начальника управления СБУ в Житомирской области 17 ноября 2022 года.

Коррупционный скандал

Напомним, украинские правоохранители разоблачили коррупционную схему с участием топ-чиновников Воздушных сил и СБУ.

Как выяснилось, в прошлом году на строительство арочных конструкций на аэродромах (укрытий для самолетов) было выделено 1,4 млрд гривен.

По версии следствия, командующий логистики Воздушных сил Андрей Украинец решил "заработать" и вступил в сговор с начальником управления СБУ Житомирской области Владимиром Компаниченко, чтобы тот помог подкупить руководство военной контрразведки.

За 13 млн гривен организаторы схемы хотели привлечь к проверке некачественных укрытий для самолетов "лояльных" аудиторов.

Фигурантов поймали на попытке передать взятку в размере 320 тысяч долларов.

27 февраля суд избрал Компаниченко меру пресечения в виде содержания под стражей. Возможность внесения залога для него не предусмотрели.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Владимир Зеленский Служба безопасности Украины Коррупция
Новости
Заправляться или ждать? Почему цены на АЗС растут и возможен ли "картельный сговор"
Заправляться или ждать? Почему цены на АЗС растут и возможен ли "картельный сговор"
Аналитика
Конец "Дружбы": как США и ЕС готовят финальный удар по энергетической империи Орбана
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Конец "Дружбы": как США и ЕС готовят финальный удар по энергетической империи Орбана