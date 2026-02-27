Коррупция на аэродромах: суд отправил под стражу главу СБУ Житомирщины
Суд отправил под стражу главу управления СБУ Житомирской области Владимира Компаниченко.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственные источники.
Компаниченко отправили под стражу на 60 суток с возможностью выхода под залог в размере 6,98 млн гривен.
Генпрокурор заявил об "особом цинизме"
Генеральный прокурор Руслан Кравченко рассказал, что Андрею Украинцу и Владимиру Компаниченко было сообщено о подозрении. Он отметил, что действия должностных лиц отличались "особым цинизмом".
По словам генпрокурора, следствие зафиксировало разговоры чиновников, которые свидетельствуют о четкой готовности "формально закрыть работы независимо от результата". Подозреваемым было достаточно "подписанных документов" и "нужного заключения аудита".
Кравченко подчеркнул, что задержание Украинца и Компаниченко стало "одной из самых сложных и масштабных спецопераций" последних лет.
Он также добавил, что любая утечка информации могла сорвать реализацию и позволить подозреваемым избежать ответственности. По словам генпрокурора, операция проведена узким кругом проверенных офицеров СБУ и прокуроров.
Задержание должностных лиц
В среду, 25 февраля, командующий логистикой Командования ВС ВСУ Андрей Украинец и Владимир Компаниченко были задержаны за коррупцию при строительстве сборно-разборных арочных конструкций. В 2025 году на это выделили 1,4 млрд грн, однако во время проверок были выявлены многочисленные нарушения.
Для сокрытия хищения бюджетных средств и остановки проверок Украинец обратился к Компаниченко для "содействия" в подкупе руководства военной контрразведки.
Согласно данным следствия, для избежания ответственности и сокрытия растраты средств бюджета чиновники предложили передать около 13 млн гривен. Кроме того, к проверкам планировали привлечь "лояльных" аудиторов, которые должны были подготовить фиктивные выводы о качестве строительства.