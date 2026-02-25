ua en ru
Топ-чиновников Воздушных сил и СБУ задержали за коррупцию на аэродромах

Житомирская область, Среда 25 февраля 2026 14:50
Топ-чиновников Воздушных сил и СБУ задержали за коррупцию на аэродромах
Автор: Валерий Ульяненко

СБУ разоблачили командующего логистики Воздушных Сил ВСУ и начальника УСБУ в Житомирской области на коррупции при строительстве укрытий для самолетов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление СБУ в Telegram и источники в правоохранительных органах.

Читайте также: Начальник продслужбы, который кормил ВСУ гнилой едой, приобрел виллу на Бали

Источники РБК-Украина рассказали, что речь идет о командующем логистики Командования Воздушных Сил ВСУ полковнике Андрее Украинце и начальнике Управления СБУ в Житомирской области полковнике Владимире Компаниченко.

Согласно материалам дела, в мае прошлого года на строительство сборно-разборных арочных конструкций было выделено 1,4 млрд грн для строительства сборно-разборных арочных конструкций.

Взятка за фейковые выводы проверок

Во время проверки были выявлены серьезные нарушения - в частности, проекты не соответствовали требованиям безопасности, конструкции не обеспечивали достаточной защиты авиации, к тому же была значительно завышена стоимость работ.

Для сокрытия хищения бюджетных средств и остановки проверок командующий логистики обратился к главе УСБУ Житомирщины для "содействия" в подкупе руководства военной контрразведки. Последний ответил согласием и выступил "гарантом" сделки.

Согласно данным следствия, для избежания ответственности и сокрытия растраты средств бюджета чиновники предложили передать около 13 млн гривен. Кроме того, к проверкам планировали привлечь "лояльных" аудиторов, которые должны были подготовить фиктивные выводы о качестве строительства.

Фото: задержание топ-чиновников на передаче взятки (t.me/SBUkr)

Сегодня, 25 февраля, фигурантов задержали "на горячем" при попытке передачи взятки в размере 320 тысяч долларов.

Сейчас Украинцу и Компаниченко готовится сообщение о подозрении по ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) и ст. 426-1 (превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий) по предварительному сговору группой лиц Уголовного кодекса Украины.

Топ-чиновникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до двенадцати лет.

Хищение средств на закупках для ВСУ

Напомним, ГБР разоблачило коррупционную схему при поставке продуктов для ВСУ в Днепропетровской области. Речь идет о гнилых овощах и фруктах для военных и "откатах".

Отметим, в одной из воинских частей в Донецкой области правоохранители разоблачили преступную организацию, которая присвоила более 47 млн гривен, выделенных на закупку дронов.

Кроме того, ГБР задержало руководителя финансово-экономической службы одной из бригад на Запорожском направлении, который разворовывал средства, предназначенные для выплат военным.

Служба безопасности Украины Житомир Коррупция Воздушные силы Украины
