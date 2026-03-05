Корупція на аеродромах: за ексочільника СБУ Житомирщини внесли заставу

За колишнього очільника СБУ в Житомирській області Володимира Компаниченка внесли заставу у розмірі 6,9 млн гривень.

Про це в коментарі РБК-Україна підтвердила працівниця пресслужби ВАКС Катерина Шипілова.

Компаниченка та командувача логістики Повітряних сил ЗСУ Андрія Українця підозрюють у корупції під час будівництва укриттів для літаків.

Минулого тижня, 27 лютого, йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом застави 6,9 млн гривень.

Корупційний скандал

Нагадаємо, наприкінці лютого українські правоохоронці викрили корупційну схему за участю топ-посадовців Повітряних сил та СБУ на будівництві збірно-розбірних аркових конструкцій. Окрім Компаніченка, йдеться про командувача логістики Командування ПС ЗСУ Андрія Українця.

У 2025 році на будівництво конструкцій виділили 1,4 млрд гривень, проте під час перевірок були виявлені численні порушення.

Для приховування розкрадання бюджетних коштів та зупинки перевірок Українець звернувся до Компаниченка для "сприяння" у підкупі керівництва військової контррозвідки.

За 13 млн гривень організатори схеми хотіли залучити до перевірки неякісних укриттів для літаків "лояльних" аудиторів. Фігурантів спіймали на спробі передати хабар у розмірі 320 тисяч доларів.

Пізніше генеральний прокурор Руслан Кравченко розповів, що Андрію Українцю та Володимиру Компаниченку було повідомлено про підозру. Він наголосив, що дії посадовців відрізнялися "особливим цинізмом".