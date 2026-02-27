Коррупция на аэродромах: суд арестовал топ-чиновника Воздушных сил

Суд избрал меру пресечения командующему логистики Воздушных сил ВСУ Андрею Украинцу, которого подозревают в коррупции на строительстве укрытий для самолетов.

Об этом РБК-Украина сообщили источники в правоохранительных органах.

Согласно решению суда, подозреваемого отправят в СИЗО как минимум до 25 апреля. Также для него предусмотрели возможность внесения залога в размере 7 млн гривен.

В случае внесения залога Украинцу будет запрещено общаться с начальником Управления СБУ в Житомирской области полковником Владимиром Компаниченко, который, как установили правоохранители, является его сообщником в коррупционной схеме.

Скандал с коррупцией на аэродромах

Напомним, в мае прошлого года на строительство укрытий для самолетов на аэродромах было выделено 1,4 млрд грн, но проверка выявила несоответствие проектов требованиям безопасности и значительное завышение стоимости работ.

По данным следствия, командующий логистикой Воздушных сил ВСУ и начальник Управления СБУ в Житомирской области пытались подкупить руководство военной контрразведки.

За 13 млн гривен фигуранты планировали привлечь лояльных аудиторов для подготовки фиктивных выводов.