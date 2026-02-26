"Особый цинизм" чиновников: всплыли новые детали о коррупции на аэродромах

В деле о хищении средств на строительстве укрытий для самолетов, внимания заслуживает особый цинизм чиновников. Они были готовы закрыть работы независимо от результата.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на эксклюзивный комментарий генерального прокурора Руслана Кравченко и его публикацию в Telegram .

Он отметил, что командующему логистики Командования ВС ВСУ Андрею Украинцу и главе Управления СБУ в Житомирской области Владимиру Компаниченко было сообщено о подозрении.

В частности, их подозревают в совершении действий, связанных с превышением власти и служебных полномочий, совершенных по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения, а также предложение и предоставление неправомерной выгоды должностному лицу (ч. 5 ст. 426-1, ч. 3 ст. 369 УК Украины).

"Особый цинизм" действий чиновников

"Детали схемы уже известны, но есть особый цинизм действий должностных лиц. Фактически участники - это люди, которые по своим полномочиям должны предотвращать именно такие преступления. Отдельного внимания заслуживает роль начальника УСБУ в Житомирской области, который, по данным следствия, лично привлек одного из своих доверенных подрядчиков к строительству", - подчеркнул Кравченко.

Генпрокурор добавил, что следствие зафиксировало разговоры должностных лиц, которые свидетельствуют о четкой готовности "формально закрыть работы независимо от результата". Подозреваемым было достаточно "подписанных документов" и "нужного заключения аудита".

"Один из участников прямо ставит под сомнение саму важность выполнения работ, подчеркивая, что вопрос их фактической реализации никого не интересует, другой - уверяет, что "в течение недели вопрос закрывается" и "дальше здесь все очень просто, такая математика для первого класса"", - говорится в его заявлении.

По словам Кравченко, главной задачей для злоумышленников было как можно быстрее провести платежи подрядчикам. Он отметил, что схема запустилась еще до начала строительства - авансовые платежи по договорам составляли до 70% от общей суммы финансирования.

Одна из самых масштабных операций последних лет

В комментарии РБК-Украина Кравченко подчеркнул, что эта операция стала одной из самых сложных и масштабных спецопераций последних лет как по институциональному уровню чиновников, так и по масштабу угроз, которые создавала коррупционная схема.

"Выполняя четкое задание президента (Украины Владимира Зеленского, - ред.) по очистке правоохранительных органов, а также учитывая причастность к преступной деятельности должностного лица СБУ, я принял решение проводить следственные (розыскные) и процессуальные действия лично прокурорами с привлечением оперативников ГУВБ СБУ", - отметил он.

Полная конфиденциальность операции

Генпрокурор пояснил, что в таких условиях любая утечка информации могла сорвать ее реализацию и позволить уже задержанным подозреваемым избежать ответственности. По его словам, операция проведена узким кругом проверенных офицеров СБУ и прокуроров.

"Такой формат обеспечил полную конфиденциальность, контроль на каждом этапе и результат, достигнутый благодаря максимальной закрытости процесса. Я лично взял на себя ответственность за этот формат работы, поскольку речь идет о принципиальной задаче - очищение правоохранительной системы от коррупции независимо от должностей и ведомственной принадлежности", - заявил Кравченко.

Он отметил, что задержание чиновника СБУ и командующего одного из подразделений ВСУ подтверждает, что государство способно очищать собственные институты даже тогда, когда угроза возникает внутри системы.

"Неприкасаемых в правоохранительной системе нет. Принцип неотвратимости ответственности является безусловным и он не зависит от званий, должностей или принадлежности к какому-либо органу, - подчеркнул генпрокурор.