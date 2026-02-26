ua en ru
Чт, 26 февраля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Происшествия

"Особый цинизм" чиновников: всплыли новые детали о коррупции на аэродромах

Украина, Четверг 26 февраля 2026 20:23
UA EN RU
"Особый цинизм" чиновников: всплыли новые детали о коррупции на аэродромах Фото: топ-чиновников поймали на коррупции на аэродромах (armyinform.com.ua)
Автор: Валерий Ульяненко, Юлия Акимова

В деле о хищении средств на строительстве укрытий для самолетов, внимания заслуживает особый цинизм чиновников. Они были готовы закрыть работы независимо от результата.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на эксклюзивный комментарий генерального прокурора Руслана Кравченко и его публикацию в Telegram.

Читайте также: Когда НАБУ завершит расследование по делу "Мидас": в бюро назвали планы

Он отметил, что командующему логистики Командования ВС ВСУ Андрею Украинцу и главе Управления СБУ в Житомирской области Владимиру Компаниченко было сообщено о подозрении.

В частности, их подозревают в совершении действий, связанных с превышением власти и служебных полномочий, совершенных по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения, а также предложение и предоставление неправомерной выгоды должностному лицу (ч. 5 ст. 426-1, ч. 3 ст. 369 УК Украины).

"Особый цинизм" действий чиновников

"Детали схемы уже известны, но есть особый цинизм действий должностных лиц. Фактически участники - это люди, которые по своим полномочиям должны предотвращать именно такие преступления. Отдельного внимания заслуживает роль начальника УСБУ в Житомирской области, который, по данным следствия, лично привлек одного из своих доверенных подрядчиков к строительству", - подчеркнул Кравченко.

Генпрокурор добавил, что следствие зафиксировало разговоры должностных лиц, которые свидетельствуют о четкой готовности "формально закрыть работы независимо от результата". Подозреваемым было достаточно "подписанных документов" и "нужного заключения аудита".

"Один из участников прямо ставит под сомнение саму важность выполнения работ, подчеркивая, что вопрос их фактической реализации никого не интересует, другой - уверяет, что "в течение недели вопрос закрывается" и "дальше здесь все очень просто, такая математика для первого класса"", - говорится в его заявлении.

По словам Кравченко, главной задачей для злоумышленников было как можно быстрее провести платежи подрядчикам. Он отметил, что схема запустилась еще до начала строительства - авансовые платежи по договорам составляли до 70% от общей суммы финансирования.

Одна из самых масштабных операций последних лет

В комментарии РБК-Украина Кравченко подчеркнул, что эта операция стала одной из самых сложных и масштабных спецопераций последних лет как по институциональному уровню чиновников, так и по масштабу угроз, которые создавала коррупционная схема.

"Выполняя четкое задание президента (Украины Владимира Зеленского, - ред.) по очистке правоохранительных органов, а также учитывая причастность к преступной деятельности должностного лица СБУ, я принял решение проводить следственные (розыскные) и процессуальные действия лично прокурорами с привлечением оперативников ГУВБ СБУ", - отметил он.

Полная конфиденциальность операции

Генпрокурор пояснил, что в таких условиях любая утечка информации могла сорвать ее реализацию и позволить уже задержанным подозреваемым избежать ответственности. По его словам, операция проведена узким кругом проверенных офицеров СБУ и прокуроров.

"Такой формат обеспечил полную конфиденциальность, контроль на каждом этапе и результат, достигнутый благодаря максимальной закрытости процесса. Я лично взял на себя ответственность за этот формат работы, поскольку речь идет о принципиальной задаче - очищение правоохранительной системы от коррупции независимо от должностей и ведомственной принадлежности", - заявил Кравченко.

Он отметил, что задержание чиновника СБУ и командующего одного из подразделений ВСУ подтверждает, что государство способно очищать собственные институты даже тогда, когда угроза возникает внутри системы.

"Неприкасаемых в правоохранительной системе нет. Принцип неотвратимости ответственности является безусловным и он не зависит от званий, должностей или принадлежности к какому-либо органу, - подчеркнул генпрокурор.

Что предшествовало

Вчера, 25 февраля, Андрей Украинец и Владимир Компаниченко были задержаны за коррупцию при строительстве сборно-разборных арочных конструкций. В 2025 году на это выделили 1,4 млрд грн, однако во время проверок были выявлены многочисленные нарушения.

Для сокрытия хищения бюджетных средств и остановки проверок Украинец обратился к Компаниченко для "содействия" в подкупе руководства военной контрразведки.

Согласно данным следствия, для избежания ответственности и сокрытия растраты средств бюджета чиновники предложили передать около 13 млн гривен. Кроме того, к проверкам планировали привлечь "лояльных" аудиторов, которые должны были подготовить фиктивные выводы о качестве строительства.

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности Украины Житомир Вооруженные силы Украины Коррупция Офис Генпрокурора
Новости
Интенсивность обстрелов падает. Что на самом деле происходит с ракетным арсеналом РФ
Интенсивность обстрелов падает. Что на самом деле происходит с ракетным арсеналом РФ
Аналитика
Пятый год на чемоданах. Рады ли до сих пор видеть украинских беженцев в Европе и чего ждать дальше
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Пятый год на чемоданах. Рады ли до сих пор видеть украинских беженцев в Европе и чего ждать дальше