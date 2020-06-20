Контроль за карантином посилять, а Абрамовського призначили міністром екології: новини за 19 червня

Колаж РБК-Україна

Призначено нового міністра екології України, з понеділка в країні посилять контроль за карантином, детективи НАБУ вручили підозру колишньому міністру інфраструктури Володимиру Омеляну. Детальніше про те, що сталося в п'ятницю, 19 червня, - в матеріалі РБК-Україна

Контроль за карантином в Україні з понеділка посилять

Україна повинна перейти до більш жорстких заходів для контролю за дотриманням карантину. Вже з понеділка Національна поліція та Держпродспоживслужба почнуть більш жорстко реагувати на порушення.

Водночас в Україні змінили правила адаптивного карантину і зняли обов'язкову умову щодо масочного режиму на вулиці. Обмежувальні заходи діють по 31 липня.

У Кабміні заявили про наближення України до нової хвилі COVID-19

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна фактично перебуває на першій або другій хвилі зараження COVID-19. При цьому він зазначив, що громадяни легковажно ставляться до карантину.

"Ми фактично сьогодні отримаємо початок першої або другої хвилі захворюваності коронавіруса. Це чергова хвиля збільшення захворювань має стати сигналом, що це не фейк, це не вигадані речі. Це загроза, яка ходить поруч", - заявив Шмигаль.

Абрамовського призначили міністром екології

Верховна рада призначила Романа Абрамовського міністром екології України. Раніше він обіймав посаду заступника міністра енергетики та захисту навколишнього середовища.

За його призначення проголосували 264 парламентарія. Зокрема, фракція "Слуга народу" віддала 227 голосів, по одному голосу - "Опозиційна платформа "За життя" і "Батьківщина", "За майбутнє" - 9 голосів, позафракційні - 9 і 17 - "Довіра".

Вакарчук вийшов із фракції "Голос"

Депутат Верховної ради Святослав Вакарчук вийшов із парламентської фракції "Голос". Відповідне оголошення зробив спікер ВР Дмитро Разумков.

Вакарчук у своєму Facebook пояснив причини виходу з фракції.

"Єдиний вибір, який ВР мені залишила за законом, це: спочатку вийти з фракції, а потім бути виключеним з’їздом партії з виборчого списку, що, згідно з Конституцією, автоматично призведе до втрати мною депутатського мандату", - написав депутат.

ЄС схвалив продовження економічних санкцій проти Росії

Лідери країн-учасниць Євросоюзу схвалили продовження економічних санкцій проти Росії. Рішення було прийнято після обговорення стану виконання мінських угод.

Про це у Twitter повідомив брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.

За його словами, на сьогоднішньому саміті ЄС у форматі відеоконференції лідери домовилися про продовження економічних санкцій проти Росії ще на 6 місяців.

НАБУ підозрює Омеляна в заниженні доходів бюджету

Детективи Національного антикорупційного бюро вручили підозру колишньому міністрові інфраструктури Володимиру Омеляну. НАБУ підозрює його в оформленні документів, що призвело до недоотримання 30,5 млн гривень до держбюджету.

Відповідне повідомлення про підозру Омелян опублікував у себе в Facebook.

У Києві сутички з поліцією через будівництво моста на Троєщину. Що відомо

На Русанівських садах вже майже тиждень тривають протистояння місцевих жителів з правоохоронцями. Десятки поліцейських, у тому числі спецпризначенців, намагаються прокласти дорогу для техніки, яка залучена для будівництва Подільського мостового переходу, в народі - мосту на Троєщину. РБК-Україна розбиралося у ситуації.

У Росії музей показав скарби, що зникли з Лаври в Києві: 57 артефактів

У Росії знайшли 57 унікальних артефактів, які в 1930-х зберігалися в Києво-Печерському музеї-заповіднику. У 1940-х скарби вилучили для зберігання в держохорону СРСР - нібито для надійності - після чого їх і слід прохолов.

На цікаву знахідку звернув увагу археолог Тимур Бобровський, про що він написав у Facebook. Учений показав фото колекції, яка зараз належить Державному історичному музею РФ в Москві.

Більшість з них - церковні предмети, які в 1920-х реквізували з ризниць Софіївського та Успенського соборів Києва, перетворених в музеї з встановленням в Україні радянської влади.

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