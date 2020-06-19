ЄС схвалив продовження економічних санкцій проти Росії

Фото: санкції проти Росії (колаж РБК-Україна)

Санкції продовжили після обговорення мінських угод

Лідери країн-учасниць Євросоюзу схвалили продовження економічних санкцій проти Росії. Рішення було прийнято після обговорення стану виконання мінських угод.

Про це у Twitter повідомив брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.

За його словами, на сьогоднішньому саміті ЄС у форматі відеоконференції лідери домовилися про продовження економічних санкцій проти Росії ще на 6 місяців.

"Рішення буде оформлено в найближчі тижні", - зазначив журналіст.

EU leaders agreed at the videconf #EUCO today to roll-over the economic sanctions on #Russia by another 6 months. it will be formalized in upcoming weeks. #Ukraine #Crimea #Donbas — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) June 19, 2020

Зазначимо, строк дії цих санкцій закінчувався 31 липня. На рішення про продовження вже відреагував міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Вітаю сьогоднішнє політичне рішення лідерів ЄС продовжити на 6 місяців секторальні санкції проти Росії. Починаючи з 2014 року, санкційна політика ЄС допомагає стримувати російську агресію. Санкції посилають чіткий сигнал: Росія має виконати мінські домовленості в повному обсязі", - зазначив він.

Вітаю сьогоднішнє політичне рішення лідерів ЄС продовжити на 6 місяців секторальні санкції проти Росії. Починаючи з 2014 року, санкційна політика ЄС допомагає стримувати російську агресію. Санкції посилають чіткий сигнал: Росія має виконати Мінські домовленості у повному обсязі. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) June 19, 2020

Нагадаємо, напередодні рада Європейського союзу ще на рік продовжив санкції проти Російської Федерації за захоплення українського Криму; цей пакет передбачає заборону на імпорт з Криму і Севастополя товарів, інвестиції, туристичні послуги, видачу віз та постачання технологій.

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Автор: РБК-Україна