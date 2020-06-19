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Вакарчук вийшов із фракції "Голос"

Новини » Політика     19.06.2020 - 13:44
Вакарчук вийшов із фракції "Голос"
Фото: Святослав Вакарчук (Віталій Носач/РБК-Україна)

За словами нардепа, таким чином він зробив крок для складання депутатських повноважень

Депутат Верховної ради Святослав Вакарчук вийшов із парламентської фракції "Голос". Відповідне оголошення зробив спікер ВР Дмитро Разумков.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Вакарчук у своєму Facebook пояснив причини виходу з фракції.

"Єдиний вибір, який ВР мені залишила за законом, це: спочатку вийти з фракції, а потім бути виключеним з’їздом партії з виборчого списку, що, згідно з Конституцією, автоматично призведе до втрати мною депутатського мандату", - написав депутат.

Він додав, що замість нього в парламент зайде наступний по списку кандидат - Аліна Свідерська.

При цьому Вакарчук залишається членом партії "Голос".

Нагадаємо, вчора Рада відмовилася припинити повноваження Вакарчука: цю пропозицію підтримали лише 175 парламентарів при 226 необхідних.

Як писало РБК-Україна раніше, на його місце у ВР може пройти Аліна Свідерська, дружина колишнього міністра оборони Андрія Загороднюка.

Так, лідер партії "Голос" Святослав Вакарчук вдруге за політичну кар'єру оголосив про складання мандата народного депутата.

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Автор: Юлия Струк

Теги Новини України Святослав ВакарчукВерховна Рада
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