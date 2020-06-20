Контроль за карантином усилят, а Абрамовского назначили министром экологии: новости за 19 июня

Коллаж РБК-Украина

Назначен новый министр экологии Украины, с понедельника в стране усилят контроль за карантином, детективы НАбу вручили подозрение бывшему министру инфраструктуры Владимиру Омеляну. Подробнее о том, что произошло в пятницу, 19 июня, - в материале РБК-Украина

Контроль за карантином в Украине с понедельника усилят

Украина должна перейти к более жестким мерам по контролю за соблюдением карантина. Уже с понедельника Национальная полиция и Госпродпотребслужба начнут более жестко реагировать на нарушения.

При этом в Украине изменили правила адаптивного карантина и сняли обязательное условие о масочном режиме на улице. Ограничительные меры действуют до 31 июля.

В Кабмине заявили о приближении Украины к новой волне COVID-19

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина фактически находится на первой или второй волне заражения COVID-19. При этом он отметил, что граждане легкомысленно относятся к карантину.

"Мы фактически сегодня получим начало первой или второй волны заболеваемости коронавируса. Это очередная волна увеличения заболеваний должна стать сигналом, что это не фейк, это не придуманные вещи. Это угроза, которая ходит рядом", - заявил Шмыгаль.

Абрамовского назначили министром экологии

Верховная рада назначила Романа Абрамовского министром экологии Украины. Ранее он занимал должность замминистра энергетики и защиты окружающей среды.

За назначение Абрамовского проголосовали 264 парламентария. В частности, фракция "Слуга народа" отдала 227 голосов, по одному голосу - "Оппозиционная платформа "За жизнь" и "Батькивщина", "За майбутнє" - 9 голосов, внефракционные - 9 и 17 - "Довира".

Вакарчук вышел из фракции "Голос"

Депутат Верховной Рады Святослав Вакарчук вышел из парламентской фракции "Голос". Соответствующее объявление сделал спикер ВР Дмитрий Разумков.

Вакарчук в своем Facebook объяснил причины выхода из фракции.

"Единственный выбор, который ВР мне оставила по закону, это: сначала выйти из фракции, а затем быть исключенным съездом партии из избирательного списка, согласно Конституции, что автоматически приведет к потере мной депутатского мандата", - написал депутат.

ЕС одобрил продление экономических санкций против России

Лидеры стран-участниц Евросоюза одобрили продление экономических санкций против России. Решение было принято после обсуждения состояния выполнения минских соглашений.

Об этом в Twitter сообщил брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

По его словам, на сегодняшнем саммите ЕС в формате видеоконференции лидеры договорились о продлении экономических санкций против России еще на 6 месяцев.

НАБУ подозревает Омеляна в занижении доходов бюджета

Детективы Национального антикоррупционного бюро вручили подозрение бывшему министру инфраструктуры Владимиру Омеляну. НАБУ подозревает его в оформлении документов, что привело к недополучению 30,5 млн гривен в госбюджет.

Соответствующее сообщение о подозрении Омелян опубликовал у себя в Facebook.

В Киеве стычки с полицией из-за строительства моста на Троещину. Что известно

На Русановских садах уже почти неделю продолжается противостояние местных жителей с правоохранителями. Десятки полицейских, в том числе спецназовцев, пытаются проложить дорогу для техники, которая привлечена для строительства Подольского мостового перехода, в народе - моста на Троещину. РБК-Украина разбиралось в ситуации.

В России музей показал сокровища, пропавшие из Лавры в Киеве: 57 артефактов

В России нашли 57 уникальных артефактов, которые в 1930-х хранились в Киево-Печерском музее-заповеднике. В 1940-х сокровища изъяли для хранения в госохрану СССР - якобы для надежности - после чего их и след простыл.

На интересную находку обратил внимание археолог Тимур Бобровский, о чем он написал в Facebook. Ученый показал фото коллекции, которая сейчас принадлежит Государственному историческому музею РФ в Москве.

Большинство из них - церковные предметы, которые в 1920-х реквизировали из ризниц Софиевского и Успенского соборов Киева, превращенных в музеи с установлением в Украине советской власти.

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