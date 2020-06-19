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Контроль за карантином в Україні з понеділка посилять

Новини » Коронавірус     19.06.2020 - 17:49
Контроль за карантином в Україні з понеділка посилять
Фото: Максим Степанов (moz.gov.ua)

Поліція з понеділка почне більш жорстко реагувати на порушення

Україна повинна перейти до більш жорстких заходів для контролю за дотриманням карантину. Вже з понеділка Національна поліція та Держпродспоживслужба почнуть більш жорстко реагувати на порушення.

Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов, передає РБК-Україна.

За словами Степанова, потрібно повернутися до накладення штрафів за порушення карантину, щоб не допустити італійського чи іспанського сценаріїв.

"У нас є Держпродспоживслужба та Нацполіція, в нас врегульовано накладання штрафів за порушення карантину. Ми вважаємо, що з понеділка ці два органи повинні більш жорстко реагувати. Ми не можемо допустити такого сценарію, якого ми спостерігали в Італії або Іспанії", - заявив він.

Як розповів головний санлікар Віктор Ляшко, кожен шостий об'єкт порушує протиепідемічні норми. Порушення також виявляють у транспорті.

Ляшко нагадав, що для ресторанів, офісних приміщень, салонів краси, спортзалів, басейнів, ринків, ТРЦ є спеціально розроблені вимоги.

Зокрема, працівники закладів повинні проходити термометрію, а відвідувачів допускати з урахуванням норми "один на 10 кв. метрів". Крім того, у транспорт не мають допускати пасажирів без масок та більше, ніж передбачено сидячих місць.

Нагадаємо, в уряді заявили про наближення України до нової хвилі коронавірусу через недотримання карантину.

За минулу добу в Україні виявили понад 900 нових хворих на коронавірус, що є найбільшим показником від початку пандемії.

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Автор: Анастасия Светлевская

Теги Новини України Мінстерство охорони здоров'я Україникарантинконтроль
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