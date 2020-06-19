У Києві сутички з поліцією через будівництво моста на Троєщину. Що відомо

Фото: сутички на Русанівських садах (скрін відео Богдана Шевченко facebook.com/bbshevch)

Дачники вступили в конфлікт з правоохоронцями

На Русанівських садах вже майже тиждень тривають протистояння місцевих жителів і правоохоронців. Десятки поліцейських, у тому числі спецпризначенців, намагаються прокласти дорогу для техніки, яка залучена для будівництва Подільського мостового переходу, в народі - мосту на Троєщину. РБК-Україна розбиралося у ситуації.

Що кажуть у КМДА?

Представники столичної влади переконують, що група активістів громадської організації "Русанівській масив" діє у власних інтересах. Мовляв, місцеві жителі нехтують інтересами киян, спричиняючи супротив будівництву мосту.

Заступник директора з будівництва КП "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва" Олександр Здольник розповів РБК-Україна, що вул. Центральна Садова, яку блокують активісти, належить до автомагістралей районного значення. Відповідно, вона не є приватною власністю і великовагова техніка може по ній рухатись.

"Між мешканцями Русанівських садів та замовником будівництва було оформлено меморандум про співпрацю, згідно якого мешканці Русанівських садів зобов'язуються не перешкоджати будівництву Подільського мостового переходу. На сьогоднішній день виконано двічі ямковий ремонт зазначених вулиць після першого проїзду техніки, яка рухалася в напрямку об'єкта будівництва. А після другого проїзду рух по вулиці Центральна Садова було заблоковано протестувальниками", - розповів чиновник.

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Крім того, активісти вимагають, аби Подільський мостовий перехід був запроектований з урахуванням їхніх вимог. Деякі побажання, які можливо внести у проектну документацію, були враховані.

"Активісти не виконують законних вимог замовника з приводу виконання пунктів меморандуму. Використовуючи засоби спротиву будівництву Подільського мостового переходу, активісти залучають до таких страйків жінок та дітей, що може бути небезпечним", - повідомив Здольник.

Що кажуть активісти?

Головне послання, яке намагаються донести протестуючі - люди не проти мосту на Троєщину, люди проти з’їзду з мосту на головну вулицю Русанівських садів. За проектом мосту, на Центральну Садову має виходити один зі з’їздів, ще один з’їзд планують побудувати на урочище Горбачиха. Дачники кажуть: будуйте міст, ми не проти, з’їзди на сади не потрібно будувати.

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Місцеві жителі також вимагають, аби будівельна техніка рухалась спеціально створеною під’їзною дорогою, а не Центральною Садовою, яку вони самі утримували. Раніше техніка їздила через Труханів острів, однак на рівні міста було ухвалене рішення про обмеження руху вантажного транспорту територією острова.

На думку дачників, місцева влада не має права розпоряджатися цією дорогою, оскільки завжди відхрещувалась від неї, коли мова заходила про ремонт. А оскільки мер Києва планує добудувати мостовий перехід до кінця поточного року, потрібно, щоб будівельна техніка прямувала Центральною Садовою ледь не цілодобово.

Що кажуть у поліції?

У поліції Києва події на Русанівських садах поки не коментують. У коментарі РБК-Україна в прес-службі столичної поліції пообіцяли надати пояснення та деталі пізніше.

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Автор: Роман Калиниченко