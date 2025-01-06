Виды контрактов и условия службы в ВСУ: какие сроки и социальные гарантии
Минобороны Украины обнародовало условия военной службы по контракту. Служба предусматривает профессиональное развитие, социальные гарантии и финансовую поддержку, в частности выплаты до 30 тысяч гривен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.
Сроки военной службы по контракту
Для рядового состава:
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3 года - для солдат и старших солдат.
Для сержантского и старшинского состава:
- 3-5 лет - для младших сержантов и старшин.
- 5 лет - для военнослужащих, окончивших военные учебные заведения.
Для офицерского состава:
- 5 лет - общий срок.
- 10 лет - для офицеров, окончивших военные вузы по летным специальностям авиации.
Особые условия:
- На время военного положения - срок службы устанавливается до объявления демобилизации.
Каждый гражданин, который подписывает контракт, имеет право выбирать военное подразделение и должность по своей специальности.
Денежное обеспечение
Единовременная выплата:
- 24 224 гривен - для рядового состава.
- 27 252 гривен - для сержантского и старшинского состава.
- 30 280 гривен - для офицерского состава.
Дополнительные выплаты:
- Подъемная помощь в случае переезда или передислокации.
- Компенсация за аренда жилья или предоставление служебного жилья.
Социальные гарантии:
- Жилищное обеспечение: возможность получения служебного жилья.
- Медицинское обеспечение: бесплатная медицинская помощь и реабилитация.
Служба по контракту предусматривает возможность профессионального развития, повышения квалификации и карьерного роста.
Особенности для военного положения
Контракт военнослужащих, которые продолжают службу во время военного положения, действует до официального объявления демобилизации. Решение об увольнении принимается после соответствующего указа президента Украины.
Напомним, что есть ключевые особенности подписания контракта с Вооруженными Силами Украины. Добровольцы могут выбрать подразделение самостоятельно, тогда как мобилизация предусматривает государственное распределение без возможности выбора.