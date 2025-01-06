Виды контрактов и условия службы в ВСУ: какие сроки и социальные гарантии

Минобороны Украины обнародовало условия военной службы по контракту. Служба предусматривает профессиональное развитие, социальные гарантии и финансовую поддержку, в частности выплаты до 30 тысяч гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.

Сроки военной службы по контракту Для рядового состава: 3 года - для солдат и старших солдат. Для сержантского и старшинского состава: 3-5 лет - для младших сержантов и старшин.

- для младших сержантов и старшин. 5 лет - для военнослужащих, окончивших военные учебные заведения. Для офицерского состава: 5 лет - общий срок.

- общий срок. 10 лет - для офицеров, окончивших военные вузы по летным специальностям авиации. Особые условия: На время военного положения - срок службы устанавливается до объявления демобилизации. Каждый гражданин, который подписывает контракт, имеет право выбирать военное подразделение и должность по своей специальности. Денежное обеспечение Единовременная выплата: 24 224 гривен - для рядового состава.

- для рядового состава. 27 252 гривен - для сержантского и старшинского состава.

- для сержантского и старшинского состава. 30 280 гривен - для офицерского состава. Дополнительные выплаты: Подъемная помощь в случае переезда или передислокации.

Компенсация за аренда жилья или предоставление служебного жилья. Социальные гарантии: Жилищное обеспечение : возможность получения служебного жилья.

: возможность получения служебного жилья. Медицинское обеспечение: бесплатная медицинская помощь и реабилитация. Служба по контракту предусматривает возможность профессионального развития, повышения квалификации и карьерного роста. Особенности для военного положения Контракт военнослужащих, которые продолжают службу во время военного положения, действует до официального объявления демобилизации. Решение об увольнении принимается после соответствующего указа президента Украины.