"Контракт 18-24" расширили не только на операторов БПЛА, - Палиса

Молодые украинцы смогут служить по "Контракту 18-24" не только операторами воздушных, но и наземных дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя руководителя Офиса президента Украины Павла Палису в Facebook .

Он отметил, что после запуска "Контракта 18-24" военные командиры неоднократно просили расширить ее на дроновых специалистов. И сегодня власти переходят к реализации такого решения.

"Ключевым является то, что новые условия охватывают не только операторов воздушных платформ, но и специалистов наземных роботизированных комплексов. Приоритет - мотивированная молодежь, которая будет руководить этой техникой", - рассказал Палиса.

Контракт предусматривает 24 месяцы службы, из которых как минимум 12 - участие в боевых действиях. Именно такие сроки определили для качественной подготовки и интеграции в бригаду.

Вознаграждение в размере 1 млн гривен будут выплачивать в три транша.

Для тех, кто отслужил по такому контракту, также предусмотрены:

отсрочка на 12 месяцев;

ипотека под 0%;

возможность выезда за границу после службы.

При этом подготовка будет продолжаться до четырех месяцев: до 45 суток базового курса, до 60 суток профессиональной подготовки (с учетом действующих сертификатов) и 14 суток адаптационного курса.

Палиса обратил внимание, что перечень должностей и подразделений, которые будут подпадать под новый контракт, объявят отдельно.