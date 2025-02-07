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"Не мобилизация". Зеленский рассказал, как будут привлекать в армию украинцев 18-24 лет

Украина, Пятница 07 февраля 2025 21:50
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"Не мобилизация". Зеленский рассказал, как будут привлекать в армию украинцев 18-24 лет Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

В Украине готовят инициативу для привлечения в армию военнообязанных от 18 до 24 лет. Для этой категории будет действовать специальный контракт.

Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский, пишет РБК-Украина со ссылкой на его интервью Reuters.

"Боевые бригады, опытные, вместе с Министерством обороны отрабатывают вариант контракта для молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет. Это для тех, кто хочет присоединиться, это не мобилизация", - рассказал он.

По словам президента, сейчас разрабатывается специальный контракт, в котором будет много льгот, а также очень высокое денежное обеспечение.

"Детали будут обнародованы в ближайшее время, в ближайшие дни. Это будет контракт на один год", - добавил Зеленский.

Реформа набора в армию в Украине

Еще в январе этого года сообщалось, что Украина реформирует систему набора в армию. Это позволит привлечь молодых солдат и увеличить численность личного состава.

Отметим, что несмотря на призывы США, Зеленский выступил категорически против снижения мобилизационного возраста до 18 лет. По его мнению, это приведет лишь к увеличению количества невооруженных людей на фронте.

Напомним, сейчас в Украине мобилизуют военнообязанных мужчин в возрасте от 25 лет.

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