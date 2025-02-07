"Не мобилизация". Зеленский рассказал, как будут привлекать в армию украинцев 18-24 лет

В Украине готовят инициативу для привлечения в армию военнообязанных от 18 до 24 лет. Для этой категории будет действовать специальный контракт.

Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский, пишет РБК-Украина со ссылкой на его интервью Reuters .

"Боевые бригады, опытные, вместе с Министерством обороны отрабатывают вариант контракта для молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет. Это для тех, кто хочет присоединиться, это не мобилизация", - рассказал он.

По словам президента, сейчас разрабатывается специальный контракт, в котором будет много льгот, а также очень высокое денежное обеспечение.

"Детали будут обнародованы в ближайшее время, в ближайшие дни. Это будет контракт на один год", - добавил Зеленский.