"Не мобилизация". Зеленский рассказал, как будут привлекать в армию украинцев 18-24 лет
В Украине готовят инициативу для привлечения в армию военнообязанных от 18 до 24 лет. Для этой категории будет действовать специальный контракт.
Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский, пишет РБК-Украина со ссылкой на его интервью Reuters.
"Боевые бригады, опытные, вместе с Министерством обороны отрабатывают вариант контракта для молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет. Это для тех, кто хочет присоединиться, это не мобилизация", - рассказал он.
По словам президента, сейчас разрабатывается специальный контракт, в котором будет много льгот, а также очень высокое денежное обеспечение.
"Детали будут обнародованы в ближайшее время, в ближайшие дни. Это будет контракт на один год", - добавил Зеленский.
Реформа набора в армию в Украине
Еще в январе этого года сообщалось, что Украина реформирует систему набора в армию. Это позволит привлечь молодых солдат и увеличить численность личного состава.
Отметим, что несмотря на призывы США, Зеленский выступил категорически против снижения мобилизационного возраста до 18 лет. По его мнению, это приведет лишь к увеличению количества невооруженных людей на фронте.
Напомним, сейчас в Украине мобилизуют военнообязанных мужчин в возрасте от 25 лет.
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