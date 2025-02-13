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В Минобороны уточнили, какие должности предусмотрены для добровольцев по "Контракту 18-24"

Четверг 13 февраля 2025 11:39
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В Минобороны уточнили, какие должности предусмотрены для добровольцев по "Контракту 18-24" Фото: Украинские военные (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

Министерство обороны Украины разъяснило условия годового контракта для добровольцев в возрасте от 18 до 24 лет. Отмечают, что этот контракт предусматривает исключительно боевые должности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий спикера Министерства обороны Украины Дмитрия Лазуткина в эфире телемарафона "Єдині новини".

По его словам, эта программа позволяет быстро обучать молодежь и обеспечивать армию профессиональными кадрами. Добровольцы будут проходить подготовку в шести боевых бригадах, определенных Генеральным штабом.

Какие должности предусмотрены контрактом

Контрактники по этой программе смогут занимать только боевые должности, которые предусматривают риск. В частности, это:

  • стрелок, старший стрелок, стрелок-снайпер, стрелок-санитар;
  • помощник гранатометчика, гранатометчик, старший гранатометчик;
  • разведчик, старший разведчик.

Как будет проходить подготовка

Минобороны отмечает, что все военнослужащие по этому контракту будут качественно подготовлены. Обучение будет состоять из трех этапов:

  • 45 дней базовой подготовки;
  • 14 дней профессиональной подготовки (возможно продление в зависимости от должности);
  • 14 дней адаптации в бригаде.

Что предусматривает "Контракт 18-24"

Напомним, в Украине стартовала новая программа службы по контракту для граждан в возрасте 18-24 лет. Добровольцы, которые присоединятся к Силам обороны, получат значительные выплаты и социальные гарантии.

За подписание контракта предусмотрена выплата 1 млн гривен: 200 тысяч - сразу, остальная сумма выплачивается в течение службы. Ежемесячное денежное обеспечение может достигать 120 тысяч гривен.

Также контрактникам обещают ряд льгот: "нулевую" ипотеку, обучение за госсредства, бесплатное медицинское обеспечение, в частности зубное протезирование, компенсацию аренды жилья на время службы, возможность выбрать часть и специальность, право на выезд за границу после года службы. После завершения контракта военнослужащих будут освобождать от мобилизации на 12 месяцев.

Кроме того, уже обновилось мобильное приложение "Резерв+" - теперь в нем доступна подача заявки на добровольный однолетний контракт в рамках проекта "Контракт 18-24".

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