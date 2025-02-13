В Минобороны уточнили, какие должности предусмотрены для добровольцев по "Контракту 18-24"

Министерство обороны Украины разъяснило условия годового контракта для добровольцев в возрасте от 18 до 24 лет. Отмечают, что этот контракт предусматривает исключительно боевые должности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий спикера Министерства обороны Украины Дмитрия Лазуткина в эфире телемарафона "Єдині новини".

По его словам, эта программа позволяет быстро обучать молодежь и обеспечивать армию профессиональными кадрами. Добровольцы будут проходить подготовку в шести боевых бригадах, определенных Генеральным штабом. Какие должности предусмотрены контрактом Контрактники по этой программе смогут занимать только боевые должности, которые предусматривают риск. В частности, это: стрелок, старший стрелок, стрелок-снайпер, стрелок-санитар;

помощник гранатометчика, гранатометчик, старший гранатометчик;

разведчик, старший разведчик. Как будет проходить подготовка Минобороны отмечает, что все военнослужащие по этому контракту будут качественно подготовлены. Обучение будет состоять из трех этапов: 45 дней базовой подготовки;

14 дней профессиональной подготовки (возможно продление в зависимости от должности);

14 дней адаптации в бригаде.