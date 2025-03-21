Кабмин расширил программу "Контракт 18-24": кто сможет получить миллион гривен
Инициативу "Контракт 18-24" распространили на военных, которые добровольно вступили в ВСУ после 24 февраля 2022 года. Они могут получить вознаграждение до 1 миллиона гривен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.
Кабинет Министров Украины распространил инициативу "Контракт 18-24" на военнослужащих, которые добровольно поступили на службу до 25 лет после 24 февраля 2022 года. Соответствующее постановление правительства вступило в силу 13 февраля 2025 года и определяет условия получения вознаграждения и порядок его начисления.
Кто имеет право на выплату
Выплата предусмотрена для военнослужащих рядового, сержантского и старшинского состава ВСУ, которые соответствуют следующим критериям:
- были приняты или призваны на военную службу во время военного положения в возрасте до 25 лет;
- принимали непосредственное участие в боевых действиях не менее 6 месяцев (по состоянию на 13 февраля 2025 года);
- продолжают службу в ВСУ на момент вступления в силу постановления;
- не привлекались дважды или более к уголовной или административной ответственности за военные правонарушения и не имеют действующих дисциплинарных взысканий.
Полный размер выплаты также предусмотрен для военнослужащих, которые принимали участие в боевых действиях менее 6 месяцев, но получили ранения или попали в плен (за исключением добровольной сдачи). В то же время те, кто уволился со службы до 13 февраля 2025 года, не имеют права на эту выплату.
Особенности начисления выплаты
Вознаграждение выплачивается единовременно за весь период службы и перечисляется на карточный счет военнослужащего. Для тех, кто участвовал в боевых действиях менее 6 месяцев, сумма выплачивается пропорционально - 1/6 от 1 000 000 гривен за каждые 30 дней участия в боях.
По словам заместителя министра обороны Украины бригадного генерала юстиции Сергея Мельника, процесс получения выплат максимально упрощен. Военнослужащим не нужно лично обращаться за оформлением - этим занимаются командиры воинских частей. Они обязаны собрать необходимые документы, включая информацию о службе в предыдущих подразделениях.
Подтверждение участия в боевых действиях
Факт участия в боевых действиях подтверждается на основании:
- боевого приказа или распоряжения;
- журнала боевых действий;
- оперативной обстановки;
- боевого донесения;
- рапорта командира подразделения.
Механизм выплаты
Выплата осуществляется по приказу командира воинской части. Для оформления необходимо собрать следующие документы:
- выписку из послужного списка;
- справку о прохождении службы;
- копию послужной карточки;
- справки об участии в боевых действиях (с учетом предыдущих мест службы);
- справки об отсутствии или наличии дисциплинарных взысканий.
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