Минобороны запустило "Контракт 18-24": миллион за год, льготы и подготовка по стандартам НАТО

В Украине запустили новый проект, в рамках которого граждане в возрасте от 18 до 24 лет смогут подписать контракт и присоединится к Силам обороны. Для них будут предусмотрены большие выплаты и льготы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.

Как отметили в ведомстве, в рамках проекта "Контракт 18-24" украинцы 18-24 лет получат новые возможности: достойное финансовое вознаграждение, профессиональная боевая подготовка по стандартам НАТО и социальные гарантии, которых не дает ни одна гражданская профессия.

Фото: условия контракта для украинцев 18-24 лет (t.me/ministry_of_defense_ua)

При этом контракт подписывается на добровольном основании, это не мобилизация и обязательство.

"Это возможность для людей сделать сознательный выбор, получить боевой опыт и финансовую стабильность всего за один год. Доброволец сам решает: продолжать службу или вернуться к гражданской жизни, имея уникальные перспективы", - заявил министр обороны Украины Рустем Умеров.

Для тех, кто подписывает контракт, предусмотрена выплата в размере 1 млн гривен: 200 тысяч гривен выплачивают сразу, а остальные деньги - во время службы.

При этом добровольцы каждый месяц будут получать денежное обеспечение до 120 тысяч гривен. Также для них будут предусмотрены такие льготы:

"нулевая" ипотека;

обучение за государственные средства;

бесплатное медицинское обеспечение, в частности зубное протезирование;

компенсация аренды жилья на время службы;

выбор части и специальности;

право на выезд за границу после года службы.

После завершения действия контракта парней освобождают от мобилизации на 12 месяцев.

Подать заявку можно на сайте или через приложение "Резерв+" после ближайшего обновления. После этого - консультация с рекрутером, заключение контракта и прохождение подготовки в боевых подразделениях.