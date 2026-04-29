Контингент РФ в Африке вырос на 8 тысяч, это новые риски для мира, - разведка
Россияне активно усиливают свой африканский контингент как живой силой, так и дронами, что создает риски к усилению террористических организаций.
Как сообщает РБК-Украина, об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский по результатам отчета руководителя Службы внешней разведки Украины Олега Луговского.
"Российские контингенты в странах Африки за последнее время увеличены дополнительно на 8 тысяч человек, и Россия пытается в каждой стране пребывания внедрить применение дронов через поставки, производство на месте и тренировки", - заявил Зеленский.
По его словам, по оценкам разведки, расширение такой милитарной активности России может неизбежно привести к модернизации и усилению террористических организаций, трансграничной преступности, нестабильности в критически важных с точки зрения миграции регионах мира.
"Важно совместно этому противодействовать - будем координироваться с партнерами", - добавил глава государства.
Россия усиливает влияние в Африке
Напомним, ранее сообщалось, что РФ открыла новый "Русский дом" в Республике Того. Проект позиционируют как гуманитарный, однако за культурной дипломатией кроются стратегические цели Кремля - распространение дезинформации и вербовка в ряды российской армии.
Параллельно Москва активизировала вербовку иностранцев для участия в войне против Украины. Так, 23 апреля на Харьковщине ликвидировали группу граждан Кении, которых Россия завербовала для боевых действий.
Ранее сообщалось, что РФ привлекла более тысячи кенийцев, используя туристические визы и обещания высоких зарплат. В Донецкой области также был ликвидирован наемник из Филиппин.