На Харьковщине ликвидировали группу кенийцев, которые воевали на стороне России
В бою в Харьковской области ликвидировали еще одну группу граждан Кении, которых завербовала Россия для войны против Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Главного управления разведки Минобороны Украины и проект "Хочу жить".
"Российские войска снова бросили в самоубийственный штурм иностранных наемников - на этот раз группу граждан Кении. Одного из них идентифицировал проект "Хочу жить", - сообщили в ГУР.
Среди ликвидированных - гражданин Кении Ньямбура Эрик Мванги, 2003 года рождения.
Вместе с тремя другими кенийцами - Ванджиром Джозефом Камау, Каритхи Джоэлом Нгуре и Кибетом Рональдом Кипкуруи - он прибыл в Ярославль 23-24 октября 2025 года.
В этот же период прибыли и другие погибшие кенийцы, о которых ГУР сообщало 6 февраля, - Омбвори Денис Багаку и Вахоме Симон Гититу.
Там они подписали контракты и были направлены в учебный центр, где проходили подготовку всего полторы недели. После этого Мванги получил должность радиотелефониста и был отправлен на фронт.
Впрочем, по своей специальности он не служил - его перевели в штурмовое подразделение. В начале года его привлекли к штурмовым действиям в районе населенного пункта Боровая на Харьковщине.
По предварительным данным, Мванги погиб в результате удара украинского миномета при попытке преодолеть kill-зону.
"Несмотря на достигнутые договоренности кремля с отдельными африканскими странами о прекращении вербовки их граждан, этот процесс не остановился и продолжается - установлены персональные данные 2 965 граждан африканских стран, заключивших контракт с вооруженными силами РФ", - отмечает разведка.
В десятку стран, откуда происходит наибольшее количество наемников, входят: Кения, Египет, Камерун, Гана, Нигерия, Уганда, Алжир, Мали, Южный Судан и Южно-Африканская Республика.
По состоянию на август 2025 года уже подтверждена гибель по меньшей мере 316 африканских наемников. Реальные потери, вероятно, значительно больше.
Наемники в армии РФ
Напомним, Россия продолжает активно вербовать граждан стран Африки на войну против Украины. Такие случаи участились и в Латинской Америке.
Ранее сообщалось, что РФ завербовала на войну более тысячи граждан Кении. Для этого использовала схемы выезда по туристическим визам и обещания высоких зарплат.
Также ранее в Донецкой области был ликвидирован иностранный наемник из Филиппин, который воевал на стороне российских оккупационных войск.
А бойцы 425-го отдельного штурмового полка "Скала" Сухопутных войск ВСУ взяли в плен в Покровске двух граждан Колумбии, которые воевали на стороне российских оккупационных сил.
Кроме того, мы сообщали, что граждан Южной Африки обманом привлекали к службе в российской армии и участию в боевых действиях против Украины. Их заставляли работать в окопах в мороз, длительное время оставляли без воды и надлежащего питания, а также заставляли скрываться от атак дронов.
Количество идентифицированных иностранцев из Африки, которые погибли, воюя на стороне России против Украины, растет. Так, на Луганщине обнаружили тела двух граждан Нигерии, служивших в составе армии РФ.
А в Зимбабве сообщили о гибели 15 граждан, которых Россия завербовала для участия в войне против Украины.
