Главная » Новости » Война в Украине

В Кении озвучили количество граждан, которых РФ завербовала на войну против Украины

Четверг 19 февраля 2026 15:45
В Кении озвучили количество граждан, которых РФ завербовала на войну против Украины Фото: Россия завербовала на войну против Украины более тысячи кенийцев (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Россия завербовала более тысячи граждан Кении для участия в войне против Украины. Для этого использовала схемы выезда по туристическим визам и обещания высоких зарплат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Monde.

"На сегодня более 1000 кенийцев были завербованы и пошли воевать в российско-украинской войне", - заявил депутат парламента Кении Кимани Ичунгвах, ссылаясь на совместный отчет разведывательных служб и управления уголовных расследований.

Эта цифра значительно выше 200 кенийцев, о которых ранее упоминали власти страны.

По его словам, "новобранцы" покидают страну по туристическим визам, чтобы вступить в российскую армию через Стамбул и Абу-Даби.

Кенийцы, работающие за рубежом, также едут в Россию из своих стран пребывания.

Как утверждает депутат, многие из них подписали военные контракты, согласно которым им обещана ежемесячная зарплата от 920 до 2400 евро в России от кадрового агентства в Найроби.

Согласно данным на февраль этого года, 28 новобранцев пропали без вести, 35 находятся в лагерях или на военных базах, 89 находятся на передовой и 39 госпитализированы. Еще 30 кенийцев были репатриированы.

Агентства по вербовке сотрудничают с коррумпированными работниками аэропорта Найроби, а также с национальными службами занятости и сотрудниками посольства России в Найроби и посольства Кении в Москве.

Наемники в армии РФ

Напомним, недавно в Донецкой области был ликвидирован иностранный наемник из Филиппин, который воевал на стороне российских оккупационных войск.

Также бойцы 425-го отдельного штурмового полка "Скала" Сухопутных войск ВСУ взяли в плен в Покровске двух граждан Колумбии, которые воевали на стороне российских оккупационных сил.

Разведка Украины также обнародовала очередное доказательство военных преступлений оккупантов. В перехваченном разговоре командир колумбийских наемников, воюющих на стороне России, отдает приказ открывать огонь по мирному населению Украины, в частности по женщинам и детям.

Кроме того, мы сообщали, что граждан Южной Африки обманом привлекали к службе в российской армии и участию в боевых действиях против Украины. Их заставляли работать в окопах в мороз, длительное время оставляли без воды и надлежащего питания, а также заставляли скрываться от атак дронов.

Также растет количество идентифицированных иностранцев из Африки, которые погибли, воюя на стороне России против Украины. Недавно на Луганщине обнаружили тела двух граждан Нигерии, служивших в составе армии РФ.

А Кения обвинила Россию в масштабной вербовке своих граждан на войну против Украины. На прошлой неделе глава МИД страны Мусалия Мудавади анонсировал визит в Москву, чтобы прекратить эту практику.

Подробнее о том, как Россия вербует африканцев - читайте в материале РБК-Украина.

Российская Федерация Кения Война в Украине
