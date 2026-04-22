Россия активизировала вербовку граждан Африки в свою армию, - Сибига

Россия продолжает активно вербовать граждан стран Африки на войну против Украины. Такие случаи участились и в Латинской Америке.

Как сообщает РБК-Украина , об этом министр иностранных дел Украины Андрей Сибига рассказал во время общения с журналистами.

"Мы видим опасную тенденцию рекрутирования Россией граждан некоторых стран или многих стран Африки в свое войско", - сказал Сибига.

По его словам, это сразу простимулировало обращение многих африканских стран к Украине помочь им в возвращении их граждан.

"Проверка, имеем ли мы данные об африканцах, которые воюют на российской территории, и каким образом предотвратить и прекратить эту нелегальную деятельность россиян не только в Африке, но они сейчас фокусируются на Африке", - добавил министр.

Сибига также рассказал, что он говорил со своими коллегами об усиленной ответственности за незаконное наемничество.

"И во многих странах ввели уголовную ответственность за наемничество. Благодаря нашим разведслужбам мы передали схемы людей, которые причастны к наемничеству", - отметил глава МИД.

Украина просит африканское председательство сделать это одним из предметов, фокусов или приоритетов следующего года. Потому что это проблема, которая растет.

Кроме того, Россия вербует наемников и в Латинской Америке.

"Поэтому очень важно идентифицировать их. Потому, что мы имеем списки.

Список граждан иностранных государств, которые воюют на стороне России. Мы имеем список и убитых. И мы имеем свой список тех, кто здесь в плену", - добавил Сибига.

Он рассказал, что недавно посещал Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

"Мы с ними общались. Мы предоставляем доступ консулам этих стран, чтобы они увидели. Потому что Украина придерживается своих обязательств в рамках Женевских конвенций. И что важно - здесь Украина выступает как союзник. Они (африканские партнеры - ред.) к нам обращаются, как совместно преодолеть это явление", - отметил министр.