Россия открыла "культурный центр" в Африке для вербовки в армию, - ЦПД
"Россотрудничество" совместно с АНО "Евразия" открыли новый "русский дом" в Республике Того. Проект позиционируют как гуманитарный, однако за культурной дипломатией кроются стратегические цели Кремля - распространение дезинформации и вербовка в ряды российской армии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.
Пилотный проект для целой сети
Новый центр в Того позиционируется как "пилотный" - Москва планирует развернуть аналогичную сеть учреждений по всему миру. Сейчас в Африке уже действуют 24 "русских дома".
Официально заведения занимаются изучением русского языка и культуры. Однако, по данным Центра противодействия дезинформации, их реальная функция - формирование иллюзии "общего исторического опыта" с африканскими странами через эксплуатацию антиколониальной риторики.
Дезинформация и антизападные нарративы
"Русские дома" являются ключевыми узлами для распространения дезинформации о войне в Украине. Через них Россия продвигает нарративы о "традиционных ценностях" и дискредитирует западные страны на континенте.
Вербовка под видом стажировок
Опыт других африканских стран свидетельствует: подобные учреждения нередко превращаются в центры вербовки местных граждан в ряды российской армии. Схема работает под видом "трудоустройства" или "стажировок".
Россия системно наращивает присутствие в Африке, используя мягкую силу как инструмент геополитического влияния.
Параллельно Москва активизировала вербовку иностранцев для участия в войне против Украины. 23 апреля на Харьковщине ликвидировали группу граждан Кении, которых Россия завербовала для боевых действий.
Ранее сообщалось, что РФ привлекла более тысячи кенийцев, используя туристические визы и обещания высоких зарплат. В Донецкой области также был ликвидирован наемник из Филиппин.
Десять индийских граждан погибли, воюя в составе российских вооруженных сил - об этом правительство Индии сообщило Верховному суду страны.
Сейчас в Индии расследуют истории лиц, которых заставили воевать в Украине. Россия активизировала вербовку граждан стран Африки и Латинской Америки.