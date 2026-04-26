Россия открыла "культурный центр" в Африке для вербовки в армию, - ЦПД

"Россотрудничество" совместно с АНО "Евразия" открыли новый "русский дом" в Республике Того. Проект позиционируют как гуманитарный, однако за культурной дипломатией кроются стратегические цели Кремля - распространение дезинформации и вербовка в ряды российской армии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации .

Пилотный проект для целой сети

Новый центр в Того позиционируется как "пилотный" - Москва планирует развернуть аналогичную сеть учреждений по всему миру. Сейчас в Африке уже действуют 24 "русских дома".

Официально заведения занимаются изучением русского языка и культуры. Однако, по данным Центра противодействия дезинформации, их реальная функция - формирование иллюзии "общего исторического опыта" с африканскими странами через эксплуатацию антиколониальной риторики.

Дезинформация и антизападные нарративы

"Русские дома" являются ключевыми узлами для распространения дезинформации о войне в Украине. Через них Россия продвигает нарративы о "традиционных ценностях" и дискредитирует западные страны на континенте.

Вербовка под видом стажировок

Опыт других африканских стран свидетельствует: подобные учреждения нередко превращаются в центры вербовки местных граждан в ряды российской армии. Схема работает под видом "трудоустройства" или "стажировок".