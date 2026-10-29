В Конотопе восстановили электроснабжение: что говорят в "Укрэнерго"

Потребителям в городе Конотоп в Сумской области вернули свет. Это произошло на шестой день после начала перебоев с электроснабжением в результате ударов РФ по энергетической инфраструктуре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Национальной энергетической компании "Укрэнерго" в Telegram.

Как подается электроэнергия в Конотопе

"Все потребители в Конотопе снова со светом", - рассказали в "Укрэнерго" утром четверга, 29 октября.

Отмечается, что "в настоящее время электроэнергия подается поочередно".

"Порядок и очередность ее подачи регулируют энергетики", - объяснили в НЭК.

В заключение в энергетической компании поблагодарили всех, кто присоединился к возобновлению электроснабжения - за профессионализм и слаженную работу.

Публикация НЭК "Укрэнерго" (скриншот: t.me/Ukrenergo)

Какая ситуация сложилась в городе из-за атак РФ

Перебои с электроснабжением в Конотопе начались после вражеских ударов по энергетической инфраструктуре в ночь на 24 октября.

Значительная часть города осталась без газа, а воду начали подавать по графику.

Часть поврежденных объектов была полностью разрушена.

Конотопский городской глава Артем Семенихин сообщал, что городу срочно потребовалось по меньшей мере 40 тонн дизельного горючего - для работы генераторов и "пунктов несокрушимости".

Между тем в "Сумыоблэнерго" рассказали РБК-Украина, что работы по восстановлению электроснабжения продолжаются непрерывно.

Несмотря на длительное отсутствие электроэнергии, Конотопские образовательные учреждения работают.

Детские садики, по словам мэра, открыты. Горячим питанием детей обеспечивают.

Между тем школы - находятся на каникулах согласно графику, который совпал с периодом отключений.

28 октября на сложную ситуацию, сложившуюся в Конотопе, отреагировал премьер-министр Украины Сергей Корецкий.