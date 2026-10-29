В Конотопе восстановили электроснабжение: что говорят в "Укрэнерго"
Потребителям в городе Конотоп в Сумской области вернули свет. Это произошло на шестой день после начала перебоев с электроснабжением в результате ударов РФ по энергетической инфраструктуре.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Национальной энергетической компании "Укрэнерго" в Telegram.
Как подается электроэнергия в Конотопе
"Все потребители в Конотопе снова со светом", - рассказали в "Укрэнерго" утром четверга, 29 октября.
Отмечается, что "в настоящее время электроэнергия подается поочередно".
"Порядок и очередность ее подачи регулируют энергетики", - объяснили в НЭК.
В заключение в энергетической компании поблагодарили всех, кто присоединился к возобновлению электроснабжения - за профессионализм и слаженную работу.
Публикация НЭК "Укрэнерго" (скриншот: t.me/Ukrenergo)
Какая ситуация сложилась в городе из-за атак РФ
Перебои с электроснабжением в Конотопе начались после вражеских ударов по энергетической инфраструктуре в ночь на 24 октября.
Значительная часть города осталась без газа, а воду начали подавать по графику.
Часть поврежденных объектов была полностью разрушена.
Конотопский городской глава Артем Семенихин сообщал, что городу срочно потребовалось по меньшей мере 40 тонн дизельного горючего - для работы генераторов и "пунктов несокрушимости".
Между тем в "Сумыоблэнерго" рассказали РБК-Украина, что работы по восстановлению электроснабжения продолжаются непрерывно.
Несмотря на длительное отсутствие электроэнергии, Конотопские образовательные учреждения работают.
Детские садики, по словам мэра, открыты. Горячим питанием детей обеспечивают.
Между тем школы - находятся на каникулах согласно графику, который совпал с периодом отключений.
28 октября на сложную ситуацию, сложившуюся в Конотопе, отреагировал премьер-министр Украины Сергей Корецкий.
Напомним, ранее спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко рассказал, что на пограничье Сумской и Черниговской областей активизировались российские ДРГ.
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