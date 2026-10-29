У Конотопі відновили електропостачання: що кажуть в "Укренерго"

Споживачам у місті Конотоп у Сумській області повернули світло. Це сталось на шостий день після початку перебоїв з електропостачанням унаслідок ударів РФ по енергетичній інфраструктурі.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Національної енергетичної компанії "Укренерго" у Telegram.

Як подається електроенергія у Конотопі

"Усі споживачі в Конотопі знову зі світлом", - розповіли в "Укренерго" зранку четверга, 29 жовтня.

Зазначається, що "наразі електроенергія подається почергово".

"Порядок та черговість її подачі регулюють енергетики", - пояснили в НЕК.

Насамкінець в енергетичній компанії подякували всім, хто долучився до відновлення електропостачання - за професіоналізм і злагоджену роботу.

Публікація НЕК "Укренерго" (скриншот: t.me/Ukrenergo)

Яка ситуація склалась у місті через атаки РФ

Перебої з електропостачанням у Конотопі почались після ворожих ударів по енергетичній інфраструктурі ніч на 24 жовтня.

Значна частина міста залишилась також без газу, а воду почали подавати за графіком.

Частина пошкоджених об'єктів була повністю зруйнована.

Міський голова Конотопа Артем Семеніхін повідомляв, що місту терміново потрібно було щонайменше 40 тонн дизельного пального - для роботи генераторів і "пунктів незламності".

Тим часом у "Сумиобленерго" розповіли РБК-Україна, що роботи з відновлення електропостачання тривають безперервно.

Попри тривалу відсутність електроенергії, освітні заклади Конотопа працюють.

Дитячі садочки, за словами мера, відкриті. Гарячим харчуванням дітей забезпечують.

Тим часом школи - перебувають на канікулах згідно з графіком, який збігся з періодом відключень.

28 жовтня на складну ситуацію, що склалась у Конотопі, відреагував прем'єр-міністр України Сергій Корецький.