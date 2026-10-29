ua en ru
Чт, 29 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

У Конотопі відновили електропостачання: що кажуть в "Укренерго"

11:14 29.10.2026 Чт
2 хв
aimg Ірина Костенко
У Конотопі відновили електропостачання: що кажуть в "Укренерго" Ілюстративне фото (колаж: РБК-Україна)
Додати як бажане джерело в Google

Споживачам у місті Конотоп у Сумській області повернули світло. Це сталось на шостий день після початку перебоїв з електропостачанням унаслідок ударів РФ по енергетичній інфраструктурі.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Національної енергетичної компанії "Укренерго" у Telegram.

Як подається електроенергія у Конотопі

"Усі споживачі в Конотопі знову зі світлом", - розповіли в "Укренерго" зранку четверга, 29 жовтня.

Зазначається, що "наразі електроенергія подається почергово".

"Порядок та черговість її подачі регулюють енергетики", - пояснили в НЕК.

Насамкінець в енергетичній компанії подякували всім, хто долучився до відновлення електропостачання - за професіоналізм і злагоджену роботу.

У Конотопі відновили електропостачання: що кажуть в &quot;Укренерго&quot;Публікація НЕК "Укренерго" (скриншот: t.me/Ukrenergo)

Яка ситуація склалась у місті через атаки РФ

Перебої з електропостачанням у Конотопі почались після ворожих ударів по енергетичній інфраструктурі ніч на 24 жовтня.

Значна частина міста залишилась також без газу, а воду почали подавати за графіком.

Частина пошкоджених об'єктів була повністю зруйнована.

Міський голова Конотопа Артем Семеніхін повідомляв, що місту терміново потрібно було щонайменше 40 тонн дизельного пального - для роботи генераторів і "пунктів незламності".

Тим часом у "Сумиобленерго" розповіли РБК-Україна, що роботи з відновлення електропостачання тривають безперервно.

Попри тривалу відсутність електроенергії, освітні заклади Конотопа працюють.

Дитячі садочки, за словами мера, відкриті. Гарячим харчуванням дітей забезпечують.

Тим часом школи - перебувають на канікулах згідно з графіком, який збігся з періодом відключень.

28 жовтня на складну ситуацію, що склалась у Конотопі, відреагував прем'єр-міністр України Сергій Корецький.

Нагадаємо, раніше речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко розповів, що на прикордонні Сумської та Чернігівської областей активізувалися російські ДРГ.

Тим часом ми пояснювали, як безпечно їздити на авто під час блекауту (коли навколо - темрява).

Читайте також, як підготувати будинок до холодів і зими під час війни - що радять у ДСНС.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Сумська область Конотоп Електроенергія Відключеня світла Укренерго Блекаут Послуги ЖКГ
Новини
Українська делегація виїхала в напрямку Олешок
Українська делегація виїхала в напрямку Олешок
Аналітика
Удари по АЗС не означають дефіциту пального: інтерв'ю з головою "Укрнафти" Богданом Кукурою
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Удари по АЗС не означають дефіциту пального: інтерв'ю з головою "Укрнафти" Богданом Кукурою