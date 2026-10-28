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Конотоп пятые сутки без света: как живет город и что с восстановлением

16:02 28.10.2026 Ср
3 мин
aimg Татьяна Веремеева
Конотоп пятые сутки без света: как живет город и что с восстановлением Иллюстративное фото (коллаж: РБК-Украина)
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В Конотопе Сумской области пятые сутки продолжаются перебои с электроснабжением после российских ударов по энергетической инфраструктуре. Часть поврежденных объектов полностью разрушена, а городу срочно требуется не менее 40 тонн дизельного горючего для работы генераторов и пунктов несокрушимости.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление городского головы Конотопа Артема Семенихина в эфире телеканала "Апостроф" и комментарий АО "Сумыоблэнерго".

Почему в Конотопе до сих пор нет света

В "Сумыоблэнерго" рассказали РБК-Украина, что работы по возобновлению электроснабжения продолжаются непрерывно.

В то же время, по словам Семенихина, подвергшиеся попаданию энергетические объекты полностью разрушены и не подлежат восстановлению. Электроэнергию удается подавать преимущественно ночью в больницу, а иногда - в водоканал. Остальные города остаются без света.

"Прогнозов нет никаких вообще, потому что там, ну, нет того, что там было: оборудования нет, оно уничтожено", - сообщил городской голова.

Он также отметил, что ранее обустроенная защита энергетических объектов сработала. Однако российские удары повредили части инфраструктуры, для которых дополнительную защиту не предусмотрели.

По информации "Сумыоблэнерго", в результате атаки на энергообъекты в ночь на 24 октября повреждено несколько объектов энергетики. Это существенно усложнило восстановление электроснабжения и ограничило возможности резервного питания потребителей.

В энергокомпании отмечают, что работы продолжаются непрерывно. В то же время, из соображений безопасности там не разглашают этапы восстановления и подробности работ.

Конотопу срочно требуется дизель

Еще одной проблемой для города стало сокращение запасов горючего для генераторов. По словам Семенихина, Конотоп использует дизель, который был заготовлен до начала российских ударов по энергетической инфраструктуре.

Городской голова предупредил, что запасы могут иссякнуть в ближайшее время. Это создаст риски для работы пунктов несокрушимости.

"Нам нужно сейчас минимум 40 тонн дизеля. Очень надеемся, нам все же помогут, услышат нас", - отметил Семенихин.

Как город живет во время отключений

Несмотря на длительное отсутствие электроэнергии, Конотопские образовательные учреждения продолжают работать. По словам мэра, детские сады открыты, а детей обеспечивают горячим питанием. Школы находятся на каникулах согласно графику, который совпал с периодом отключений.

Жители постепенно приспосабливаются к перебоям с электроснабжением, в частности, устанавливают солнечные панели. Местные предприниматели также пытаются помогать людям, оставшимся без света.

Семенихин подчеркнул, что горожане продолжают поддерживать друг друга и настроены держаться, несмотря на сложную ситуацию.

В "Сумыоблэнерго" отмечают, что прилагают усилия для восстановления стабильного электроснабжения потребителям, остающимся без света после российской атаки.

Напомним, 24 октября из-за российских атак часть Сумской области осталась без света. Энергетики приступили к восстановительным работам сразу после ударов, и по состоянию на 27 октября некоторым потребителям уже вернули электроснабжение.

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