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Конотоп на Сумщине четвертые сутки остается без света: какая ситуация в городе

11:05 27.10.2026 Вт
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aimg Татьяна Веремеева
Конотоп на Сумщине четвертые сутки остается без света: какая ситуация в городе Энергетики работают над восстановлением электроснабжения (фото иллюстративное, Getty Images)
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В Конотопе Сумской области четвёртые сутки продолжаются перебои с электроснабжением после российских ударов. Большая часть города также осталась без газа, а воду подают по графику.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Конотопского городского голову Артема Семенихина и комментарий АО "Сумыоблэнерго".

В "Сумыоблэнерго" рассказали РБК-Украина, что ситуация с распределением электроэнергии в части Сумской области остается сложной, в частности, в Конотопе. Энергетики работают над восстановлением электроснабжения и потреблением потребителей, которые до сих пор остаются без света вследствие российских ударов по энергообъектам.

В компании отметили, что в таких условиях сложно прогнозировать сроки восстановления электроснабжения, поскольку они, прежде всего, зависят от ситуации с безопасностью.

Конотоп на Сумщине четвертые сутки остается без света: какая ситуация в городе
Поврежденный объект энергетики в Конотопе (фото: АО "Сумыоблэнерго")

Какая ситуация в Конотопе

По словам Семенихина, на ночь 27 октября часть города остается без электроэнергии и газоснабжения.

В комментарии "Суспільному" он отметил, что в результате ударов повреждены учебные заведения и больница, работающая на генераторах. Воду в городе подают по графику: с 6:00 до 9:00 и с 18:00 до 21:00.

Напомним, утром 24 октября из-за российских атак часть Сумской области осталась без электроэнергии. Энергетики сразу приступили к работам по восстановлению электроснабжения. По состоянию на 27 октября части потребителей уже вернули свет.

Также 24 октября российский беспилотник атаковал гражданское предприятие по разведению крупного рогатого скота в Конотопском районе Сумской области. В результате удара погибла 31-летняя работница фермы, еще четыре человека пострадали. В результате атаки погибли и пострадали животные.

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