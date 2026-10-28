Конотоп пятые сутки без света: Корецкий поручил срочно исправить ситуацию

Конотоп пятые сутки остается без света в результате российской атаки на объект энергетической инфраструктуры, критическая инфраструктура города работает на резервных источниках питания.

Об этом заявил премьер-министр Украины Сергей Корецкий, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram -канал.

Из-за отсутствия электроснабжения в городе развернуты "пункты несокрушимости". В то же время профильные ведомства работают над стабилизацией ситуации.

Премьер-министр сообщил, что поручил Минэнерго и "Укрэнерго" срочно разобраться в ситуации и как можно скорее возобновить электроснабжение в Конотопе.

"Отдельно Правительство уже сегодня обеспечит Конотоп необходимым запасом дизельного топлива для альтернативных источников питания", - отметил он.

По словам главы правительства, горючее необходимо для стабильной работы городской котельной и водоканала.