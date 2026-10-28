ua en ru
Ср, 28 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Курс доллара Экономика Личные финансы Tech Miltech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Энергетика

Конотоп пятые сутки без света: Корецкий поручил срочно исправить ситуацию

16:40 28.10.2026 Ср
2 мин
aimg Сергей Козачук
Конотоп пятые сутки без света: Корецкий поручил срочно исправить ситуацию Фото: премьер-министр Украины Сергей Корецкий (facebook.com/sergii.koretskyi.page)
Додати як бажане джерело в Google

Конотоп пятые сутки остается без света в результате российской атаки на объект энергетической инфраструктуры, критическая инфраструктура города работает на резервных источниках питания.

Об этом заявил премьер-министр Украины Сергей Корецкий, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал.

Из-за отсутствия электроснабжения в городе развернуты "пункты несокрушимости". В то же время профильные ведомства работают над стабилизацией ситуации.

Премьер-министр сообщил, что поручил Минэнерго и "Укрэнерго" срочно разобраться в ситуации и как можно скорее возобновить электроснабжение в Конотопе.

"Отдельно Правительство уже сегодня обеспечит Конотоп необходимым запасом дизельного топлива для альтернативных источников питания", - отметил он.

По словам главы правительства, горючее необходимо для стабильной работы городской котельной и водоканала.

Напомним, что в Конотопе Сумской области пятые сутки подряд продолжаются серьезные перебои с электроснабжением из-за российских ударов по энергетической инфраструктуре.

Часть поврежденных объектов испытала серьезные разрушения, а критической инфраструктуре города срочно необходим запас дизельного горючего для обеспечения работы генераторов и пунктов несокрушимости.

Предыдущие проблемы с энергоснабжением в регионе фиксировались во время предыдущих массированных волн ударов.

В частности, в октябре часть Сумщины осталась без света из-за атак РФ, когда энергетики вынуждены были в экстренном режиме ликвидировать последствия повреждений сетей.

Тогда специалисты "Сумыоблэнерго" также отмечали сложную ситуацию в регионе в результате вооруженной агрессии России.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Конотоп Война в Украине Энергетики Укрэнерго Отключения света
Новости
Зеленский назвал вероятную дату переговоров Украины, США и России
Зеленский назвал вероятную дату переговоров Украины, США и России
Аналитика
Почему реактивные шахеды не дают России преимущества: интервью с Киричевским
Лев ШевченкоРуководитель рубрики Miltech Почему реактивные шахеды не дают России преимущества: интервью с Киричевским