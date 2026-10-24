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Главная » Бизнес » Энергетика

Часть Сумщины осталась без света из-за атак РФ

09:02 24.10.2026 Сб
1 мин
aimg Татьяна Степанова
Часть Сумщины осталась без света из-за атак РФ Иллюстративное фото: часть Сумщины осталась без света из-за атак России (коллаж РБК-Украина)
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Утром 24 октября часть Сумской области осталась без электроэнергии в результате российских атак.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Сумыоблэнерго".

"Уважаемые потребители электроэнергии! В части Сумщины обесточены из-за вооруженной агрессии России", - говорится в сообщении.

По информации "Сумыоблэнерго", энергетики работают над возобновлением электроснабжения.

Отмечается, что сроки восстановления зависят, прежде всего, от ситуации безопасности.

Напомним, сегодня, 24 октября, в большинстве регионов Украиныдействуют ограничения потребления электроэнергии из-за последствий массированных российских атак на энергообъекты.

В то же время в результате российских обстрелов ситуация в энергосистеме может изменяться.

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