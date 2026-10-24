Часть Сумщины осталась без света из-за атак РФ

Утром 24 октября часть Сумской области осталась без электроэнергии в результате российских атак.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Сумыоблэнерго" .

Отмечается, что сроки восстановления зависят, прежде всего, от ситуации безопасности.

По информации "Сумыоблэнерго", энергетики работают над возобновлением электроснабжения.

"Уважаемые потребители электроэнергии! В части Сумщины обесточены из-за вооруженной агрессии России", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня, 24 октября, в большинстве регионов Украиныдействуют ограничения потребления электроэнергии из-за последствий массированных российских атак на энергообъекты.

В то же время в результате российских обстрелов ситуация в энергосистеме может изменяться.