Конгресс согласует новую помощь Украине быстрее, чем передадут активы РФ, - посол в США

По ее словам, приоритетом для украинского посольства является согласование Конгрессом пакета в 61 миллиард долларов.

"На самом деле, департамент обороны США и лично министр Остин, делают очень многое для того, чтобы в любой ситуации, максимально нам помогать. Некоторые подразделения очень активно выделяют из собственных запасов. Однако, мы тоже должны понимать, что чем быстрее будет принят этот законопроект, тем меньше нам придется просить обычных служащих здесь, проявлять героизм. Они тоже должны действовать абсолютно в пределах своих правил", - отметила посол.

В то же время, даже если новых выделений пока нет, Украина продолжает получать помощь от США по предварительным закупкам.

"Очень много выделений, которые были летом, особенно закупались по программе USAI, - помните были большие пакеты по 3 млрд долларов, по 2 млрд долларов? - это все были закупки. Поэтому поставки продолжаются. И если мы не видим новых выделений, поставки на самом деле идут, снижения нет. Значит ли это, что нам достаточно оружия? - нет", - пояснила Маркарова.

Она подчеркнула, что Украине нужно больше оружия, для этого срочно нужны новые законопроекты и полномочия для выделения из собственных запасов и новые закупки.

"Поэтому все глаза сейчас на Конгресс", - отметила посол в США.

Отвечая на вопрос, могут ли российские активы стать альтернативным источником финансирования для Киева, Маркарова сказала, что это часть единого процесса.

По ее словам, арест российских активов не следует рассматривать отдельно от дополнительной помощи, судьба которой в настоящее время зависит от американских законодателей.

"Мы все работаем над планом "А". И план "А" включает как получение дополнительной помощи, так и конфискацию. Конфискация российских активов - это не план "Б". Мы над этим работаем еще с прошлого года. Это не" или- или". То есть, мы работаем и над конфискацией суверенных активов и над конфискацией частных активов, как в Украине, так и в США", - отметила представитель Украины.

Она считает, что Конгресс согласует новый пакет помощи Киеву быстрее, чем будет согласована процедура передачи активов РФ.

Следовательно, российские активы вряд ли можно считать альтернативным способом финансирования, если Конгресс и дальше будет затягивать согласование пакета на 61 миллиард долларов.

По словам Маркарова, передача российских активов Украине, даже если решение будет принято быстро, будет "делом месяцев".

"Это решение требует участия очень большого количества стран", - пояснила она, добавляя, что хотя часть активов, имеющихся в США, не самая большая, очень важно, какую позицию займут именно Соединенные Штаты.

Посол надеется, что сразу после принятия пакета помощи Украине, Израилю и решения бюджетных вопросов, первоочередных для правительства США, Конгресс приступит к законопроектам о конфискации российских активов.

Проблемы с финансированием США помощи Украине

Напомним, 1 октября Конгресс США принял законопроект о временном бюджете. Он не включал новое финансирование помощи Украине, поскольку такую инициативу решили рассматривать отдельно.

После этого президент США Джо Байден предложил Конгрессу выделить 106 млрд долларов. Большинство из этих средств (60 млрд долларов) хотят направить в помощь Украине.

После долгих споров в США был одобрен новый временный бюджет для правительства без помощи Украины и Израиля. Байден подписал закон, который помог избежать "шатдауна".

В США ведутся споры об усилении границы с Мексикой. Республиканцы потребовали принять иммиграционное законодательство, угрожая не поддержать финансирование для Украины.

В Белом доме ожидают, что демократы и республиканцы достигнут соглашения в январе 2024 года.

Вчера республиканцы обнародовали документ под названием "План победы Украины". Он содержит объяснение, как США должны способствовать помощи Украине и критику администрации президента Джо Байдена.

Передача Украине активов РФ

Напомним, после начала полномасштабной войны России против Украины страны Запада заморозили активы страны-агрессора.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты Америки предложили странам "Большой семерки" конфисковать 300 млрд долларов замороженных российских активов в пользу Украины. Соответствующий план хотят согласовать ко второй годовщине широкомасштабного вторжения РФ.

На днях премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что страны-партнеры приблизились к решению этого вопроса.

11 января стало известно, что Белый дом поддержал законодательство, которое позволит конфисковать около 300 млрд долларов из замороженных активов РФ и направить эти средства на восстановление Украины.