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Белый дом поддержал конфискацию активов РФ для передачи Украине. Конгресс рассмотрит законопроект

Четверг 11 января 2024 01:10
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Белый дом поддержал конфискацию активов РФ для передачи Украине. Конгресс рассмотрит законопроект Фото: Конгресс США рассмотрит законопроект о конфискации активов РФ (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Администрация президента США Джо Байдена поддержала законодательство, которое позволит конфисковать около 300 млрд долларов из замороженных российских активов и направить эти средства на восстановление Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

В меморандуме совета национальной безопасности Комитета Сената по международным отношениям (NSC) говорится, что законопроект предоставит исполнительной власти полномочия, необходимые для конфискации российских суверенных активов в пользу Украины.

Отмечается, что Белый дом хочет согласовать этот шаг с союзниками из "Большой семерки" (G7), в том числе в Европе, где хранится около 200 млрд долларов замороженных активов РФ.

"Вместе с нашими партнерами по G-7 мы изучаем все варианты, которые соответствуют нашим соответствующим правовым системам и международному праву, чтобы помочь Украине получить компенсацию от России", - говорится в заявлении Госдепа США.

Авторами "закона о возобновлении экономического процветания и возможностей для украинцев" являются конгрессмены Джим Риш и Шелдон Вайтхаус.

"В Сенате существует широкое двухпартийное согласие по этому поводу. После года переговоров комитета пора рассмотреть это законодательство", - сказал Риш.

Утверждается, что демократы и республиканцы в комитете расходятся в двух ключевых частях законопроекта. Предложенный закон требует от Байдена координации с G-7 для ареста активов, но не требует их одобрения, что может позволить США принять меры в одностороннем порядке.

Он также содержит формулировки, направленные на то, чтобы Россия не оспорила конфискацию в судах Соединенных Штатов, которые могут быть потенциально уязвимы для конституционных вызовов.

Согласно запискам, с которыми ознакомились СМИ, Белый дом сначала неоднозначно отнесся к введению требования G-7, но впоследствии отметил необходимость действовать вместе с союзниками.

"Такое требование повысит вероятность того, что Европа (где расположено подавляющее большинство активов) захочет пойти на этот шаг, учитывая их обеспокоенность, что принятие таких действий в контексте РФ может увеличить вероятность того, что мы конфискуем активы в других странах", - говорится в одном из отчетов NSC.

Передача Украине российских активов

После начала полномасштабной войны России против Украины страны Запада заморозили активы окупантов.

Ранее стало известно, что США предложили странам "Большой семерки" конфисковать 300 млрд долларов замороженных российских активов в пользу Украины. Соответствующий план хотят согласовать ко второй годовщине вторжения России в Украину.

Премьер-министр Денис Шмигаль 3 января сообщал, что наши партнеры приблизились к решению этого вопроса.

"Уже есть первые прецеденты изменений в законодательство, которые предусматривают механизмы передачи средств. Пока важно это свести в единую четкую систему, к которой будут вовлечены страны ЕС и G7", - сказал он.

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