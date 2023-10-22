Украина может получить от США более 60 млрд долларов: на что пойдут деньги

Украина может получить от США 61,4 млрд долларов помощи. Большая часть средств, которые президент США Джо Байден запросил у Конгресса, пойдет на оборонку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на посла Украины в США Оксану Маркарову в Facebook.

Дипломат подчеркнула, что в американском бюджетном законодательстве запрос - это визия администрации. Поэтому анализировать цифры следует тогда, когда это визия превратится в бюджетный документ внутри Конгресса.

В общей сложности Байден запросил у Конгресса 105 млрд долларов. Из них, по словам Маркарова, Украина может получить 61,4 млрд долларов.

Куда пойдут эти средства:

оборонные расходы - 46,1 млрд долларов, из которых 30,6 млрд предусмотрено на программы для Минобороны США.

18 млрд - на пополнение оборонных товаров со складов Пентагона, возмещение расходов на оборонные услуги и военное образование и подготовку, предоставленные правительству Украины;

12 млрд - для инициативы Ukraine Security Assistance Initiative;

1,7 млрд - для программы Госдепа Foreign Military Financing для Украины и других партнеров США, испытавших влияние из-за войны в Украине;

14,4 млрд - на техническую, разведывательную поддержку, увеличение объемов производства вооружения, кибербезопасность и т.д.

11,8 млрд - для оказания прямой бюджетной поддержки Украине.

2,2 млрд - для поддержания неотложных потребностей в восстановлении и разработке программ в Украине и других странах региона, пострадавших от войны;

360 млн - Государственному департаменту в поддержку украинского правительства в восстановлении и поддержке верховенства права с акцентом на недавно освобожденных и поврежденных войной территориях;

100 млн - для Государственного департамента США на программы по нераспространению, противодействию терроризму, разминированию и смежным программам;

149,5 млн - помощь в сфере ядерной безопасности (Минэнерго США);

481 млн - на программы поддержки украинцам, прибывающим в США по программе Uniting for Ukraine.

Кроме того, США хотят выделить часть денег на гуманитарную помощь Украине, Израилю и другим регионам (разделение по странам еще не завершено):

3,5 млрд долларов для оказания гуманитарной помощи через программы Государственного департамента США;

5,7 млрд для финансирования программ USAID для удовлетворения растущих гуманитарных потребностей.

Что этому предшествовало

Напомним, 20 октября президент США Джо Байден запросил у Конгресса дополнительную финансовую помощь для Украины и Израиля. Белый дом просит 105 млрд долларов.

Накануне Байден в прямом эфире обратился к американцам. Во время своего выступления он объяснил, почему США должны поддерживать Украину и Израиль.

Стоит отметить, что в Конгрессе уже нашлись противники такой инициативы. В частности, девять сенаторов-республиканцев направили письмо в Сенат, в котором призвали выносить на голосование любую помощь Украине и Израилю в отдельности.