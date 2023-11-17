Споры о границе в Конгрессе США поставили под угрозу помощь Украине, - Politico

В Конгрессе США продолжаются споры о южной границе и иммиграционном законодательстве. Они ставят под угрозу помощь Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Издание отмечает, что американские законодатели из Республиканской партии выставили условия демократам касательно одобрения помощи Украине. Речь идет о безопасности границы.

Республиканцы угрожают отказаться от помощи Украине, если демократы не согласятся ужесточить иммиграционное законодательство США. Также среди требований - восстановление части стены на границе между США и Мексикой, сокращение количества лиц, получающих "гуманитарный пароль" для въезда в США, и усложнение правил получения убежища для мигрантов.

Демократы в свою очередь отказываются поддержать такие требования. В Белом доме тоже раскритиковали предложения присоединить вопросы финансирования помощи Украине к безопасности американской границы.

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон на этой неделе подчеркнул, что поддерживает связь финансирования Украины с безопасностью границы. А некоторые консерваторы считают, что даже миграционного соглашения не хватит, чтобы оказать помощь Украине.

Politico считает, что Украина стала своеобразной заложницей 30-летнего спора республиканцев и демократов о границах. В Сенате США опасаются, что это может сильно затянуть вопрос о финансировании помощи Украине.

Что предшествовало

Напомним, 1 октября Конгресс США принял законопроект о временном бюджете. Он не включал новое финансирование помощи Украине, поскольку такую инициативу решили рассматривать отдельно. После этого президент США Джо Байден предложил Конгрессу выделить 106 миллиардов долларов. Большинство из этих средств (60 млрд долларов) хотят направить на помощь Украине. Также пакет предусматривал помощь Израилю.

После долгих споров в США был одобрен новый временный бюджет для правительства без помощи Украине и Израилю. Сегодня Байден подписал закон, который помог избежать "шатдауна".