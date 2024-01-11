Республиканцы из Конгресса США показали свой "План победы Украины"

Республиканцы из Палаты представителей Конгресса США обнародовали документ под названием "План победы Украины". Он содержит объяснение, как США должны способствовать помощи Украине, и критику администрации президента Джо Байдена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на документ.

План разработали три комитета Палаты представителей Конгресса США, возглавляемых республиканцами. Речь идет о комитете по иностранным делам, который возглавляет Майкл Маккол, комитет по вооруженным силам во главе с Майком Роджерсом и комитет по разведке во главе с Майком Тернером.

Известно, что документ был разработан еще в конце прошлого года, но обсуждать его начали только сейчас.

План состоит из 28 страниц, а на его обложке изображены нынешние диктаторы: Владимир Путин, Александр Лукашенко, Си Цзиньпин и Али Хаменеи. Текст содержит пять разделов: Угроза, Предлагаемый план победы, Надзор, Распределение поддержки и Хронология смертельных промедлений Байдена с предоставлением оружия Украине.

Авторы документа отмечают, что Россия и альянс, в состав которого входят Китай, Иран и его "марионетки" (имеется в виду группировки ХАМАС и "Хезболла"), пытаются подорвать интересы США по всему миру. В частности, по мнению республиканцев, их цель состоит в ослаблении экономики США, распаде ключевых альянсов, установлении тоталитаризма как мирового порядка.

По их словам, Конгресс США несет ответственность за защиту свободы от таких стран как Россия, Китай и Иран.

Республиканцы считают, что риторика Байдена о поддержке Украины "сколько будет нужно" - это проигрышная стратегия. Они хотят, чтобы Белый дом представил план победы и предоставил Украине оружие, необходимое для борьбы.

По мнению республиканцев, путь к победе для Украины:

предоставление ей критически важного оружия;

ужесточение санкций против режима Путина;

передаче Украине 300 млрд замороженных российских суверенных активов.

Конгрессмены указали на необходимость контроля над американской помощью, признав, что проверки не выявили нарушений. Американские законодатели проанализировали также размер помощи США для Украины, отметив, что США отстают от стран Европы.

Промедление с финансированием помощи

Напомним, 1 октября Конгресс США принял законопроект о временном бюджете. Он не включал новое финансирование помощи Украине, поскольку такую инициативу решили рассматривать отдельно. После этого президент США Джо Байден предложил Конгрессу выделить 106 млрд долларов. Большинство из этих средств (60 млрд долларов) хотят направить в помощь Украине. Также пакет предусматривал помощь Израилю.

После долгих споров в США был одобрен новый временный бюджет для правительства без помощи Украины и Израиля. Байден подписал закон, который помог избежать "шатдауна".

В США ведутся споры об усилении границы с Мексикой. Республиканцы потребовали принять иммиграционное законодательство, угрожая не поддержать финансирование для Украины.

В Белом доме ожидают, что демократы и республиканцы достигнут соглашения в январе 2024 года.