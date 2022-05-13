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Конфіскація російських держбанків та нові удари по Україні: новини за 12 травня

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П'ятниця 13 травня 2022 08:30
Конфіскація російських держбанків та нові удари по Україні: новини за 12 травня Колаж РБК-Україна
Автор: RBC.UA

РНБО схвалила конфіскацію російських держбанків в Україні, Росія завдала нових ударів по Україні, Маріуполь готують до приєднання до Росії. Докладніше про те, що сталося у четвер, 12 травня – у матеріалі РБК-Україна.

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Позиція змінилася. У Росії передумали щодо вступу України до ЄС

Позиція Росії щодо майбутнього вступу України до Європейського союзу змінилася. Вочевидь, в Москві виступатимуть проти такої перспективи. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РИА Новости".

"Позиція Росії з приводу бажання Києва вступити до ЄС змінилася, тепер вона схожа з позицією щодо вступу України до НАТО", - заявив заступник постійного представника Росії при ООН Дмитро Полянський.

Маріуполь готують до приєднання до Росії: названо можливу дату "референдуму"

Окупаційна влада Маріуполя готується провести так званий "референдум" про приєднання до Росії. Є інформація про те, що він може пройти 15 травня. Про це повідомляє радниа мера Маріуполя Петро Андрющенко.

За його словами, є ознаки підготовки прямої інтеграції Маріуполя до Росії разом з окупованою частиною Донецької області. Очікується, що на непідконтрольні території зайдуть російські банки і виші.

РНБО схвалила конфіскацію російських держбанків в Україні

Рада національної безпеки і оборони України схвалила вилучення власності російських держбанків в Україні. Йдеться про 99,7% акцій Промінвестбанку, що належать "ВЭБ.РФ" і 100% акцій Міжнародного резервного банку (колишній Сбербанк), що належать Сбербанку Росії.

Згідно з рішенням РНБО, затвердженим указом президента, також вилучаються фінансові активи у вигляді прав вимоги боргу "ВЭБ.РФ" до Промінвестбанку на 0,93 млрд гривень і Сбербанку Росії до Міжнародного резервного банку на 14,9 млрд гривень.

Джонсон не бачить можливості нормалізувати відносини з Путіним

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон заявив, він не бачить, як можуть нормалізуватися стосунки із російським президентом Володимиром Путіним після вторгнення РФ до України. Навіть, якщо глава Кремля покається за скоєне. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву в інтерв’ю LBC Radio.

Так, відповідаючи на запитання журналіста, чи можна вітати Путіна на світовій арені, якщо він покається, Джонсон сказав: "Покаяння буде дуже важким для Володимира Путіна зараз... я вважаю, немає нічого неможливого, але я просто не можу зрозуміти на все життя, як ми можемо нормалізувати стосунки із Путіним зараз".

В Україну йде холодний атмосферний фронт: де посвіжішає й линуть дощі

Погода в Україні після сьогоднішнього літнього тепла принесе холодний атмосферний фронт, який подарує нам свіжіше повітря та опади в деякі області.

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