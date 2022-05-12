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Позиція змінилася. У Росії передумали щодо вступу України до ЄС

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Москва, Четвер 12 травня 2022 20:49
Позиція змінилася. У Росії передумали щодо вступу України до ЄС Фото: заступник постійного представника Росії при ООН Дмитро Полянський (rferl.org)
Автор: Сергей Новиков

Позиція Росії щодо майбутнього вступу України до Європейського союзу змінилася. По всій видимості, в Москві виступатимуть проти такої перспективи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РИА Новости".

"Позиція Росії з приводу бажання Києва вступити до ЄС змінилася, тепер вона схожа з позицією щодо вступу України до НАТО", - заявив заступник постійного представника Росії при ООН Дмитро Полянський.

Зазначимо, у березні російський парламентер Володимир Мединський, який бере участь у консультаціях з врегулювання військового конфлікту з Україною, говорив, що українська сторона в проекті мирного договору пропонувала відмову від вступу до НАТО за умови, що Москва не буде проти її членства в ЄС.

До цього Росія категорично проти виступала проти вступу України в НАТО, пояснюючи це загрозою своїй безпеці. Фактично, повернення до позаблокового статусу є однією з метою війни проти України.

Президент України Володимир Зеленський заявляв, що українці на полі бою борються за право вибору, в тому числі і майбутнього у складі військових блоків. Хоча останнім часом влада не піднімає питання можливого вступу до Північноатлантичного альянсу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що заявка України на вступ до Європейського союзу обговорюватиметься в червні на рівні лідерів країн-учасниць ЄС.

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