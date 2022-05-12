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Російські війська завдали ракетного удару по Хортиці, обійшлося без жертв

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Запоріжжя, Четвер 12 травня 2022 19:07
Російські війська завдали ракетного удару по Хортиці, обійшлося без жертв Фото: російська ракета впала на Хортиці (nationalinterest.org)
Автор: Ілона Свиридова

Російські війська вранці 12 травня завдали ракетного удару по Запоріжжю. Вона впала в заповідній частині острова Хортиця.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Запорізької обласної військової адміністрації.

Повідомляється, що після падіння ракети виникла пожежа.

"Після обстеження території ураження, ніяких руйнувань інфраструктури не виявлено. За уточненою інформацією, жертв і постраждалих немає", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, це другий удар по Хортиці з початку повномасштабного російського вторгнення. До цього 21 квітня дві крилаті ракети впали в районі Преображенського моста і одного з санаторіїв.

Нагадавши, сьогодні вранці в Запоріжжі пролунав потужний вибух. Згідно офіційної інформації, в приватну будівлю влучила крилата ракета.

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