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Українські військові підбили біля Зміїного новітнє судно флоту РФ

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Одеса, Четвер 12 травня 2022 19:56
Українські військові підбили біля Зміїного новітнє судно флоту РФ Фото: судно тилового забезпечення флоту РФ "Всеволод Бобров" (thepage.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Українські військові біля острова Зміїний підбили новітнє судно флоту Росії "Всеволод Бобров". За попередньою інформацією, на його борту виникла пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спікера Одеської обласної Військової адміністрації Сергія Бартчука.

"Завдяки діям наших військових моряків загорілося судно тилового забезпечення "Всеволод Бобров" - одне з новітніх в російському флоті",- повідомив Братчук у своєму Telegram-каналі.

За його словами, пошкоджене судно прямує в окупований Росією Севастополь. Ця інформація вимагає підтвердження. Однак те, що його підбили в районі зміїного.

"Сподіваюся, це не остання перемога в районі острова", - додав спікер ОВА.

"Всеволод Бобров" - це судно тилового забезпечення льодового класу проекту 23120. Спущено на воду 2016-го в Санкт-Петербурзі. До складу російського військового флоту прийнято у серпні 2021 року.

Судно здатне виконувати кілька завдань. Зокрема, перевозити вантажі, буксирувати, проводити гідрографічні дослідження, надавати допомогу кораблям. Оснащено системою динамічного позиціювання, двома електрогідравлічними кранами, буксирними лебідками, водолазним комплексом із барокамерою.

Нагадаємо, останні кілька днів в районі зміїного активізувалися бойові дії. Противник намагається закріпитися на острові, несучи при цьому значні втрати. Так, 6 травня стало відомо про підбиття українськими військовими російського фрегата "Адмірал Макаров".

Відзначимо, в середині квітня в районі зміїного в результаті ракетної атаки серйозні пошкодження отримав російський крейсер "Москва". Згодом корабель затонув. Російське керівництво не відразу визнало його втрату і досі приховує реальне число загиблих моряків.

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