Українські військові підбили біля Зміїного новітнє судно флоту РФ

Українські військові біля острова Зміїний підбили новітнє судно флоту Росії "Всеволод Бобров". За попередньою інформацією, на його борту виникла пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спікера Одеської обласної Військової адміністрації Сергія Бартчука .

"Завдяки діям наших військових моряків загорілося судно тилового забезпечення "Всеволод Бобров" - одне з новітніх в російському флоті",- повідомив Братчук у своєму Telegram-каналі.

За його словами, пошкоджене судно прямує в окупований Росією Севастополь. Ця інформація вимагає підтвердження. Однак те, що його підбили в районі зміїного.

"Сподіваюся, це не остання перемога в районі острова", - додав спікер ОВА.

"Всеволод Бобров" - це судно тилового забезпечення льодового класу проекту 23120. Спущено на воду 2016-го в Санкт-Петербурзі. До складу російського військового флоту прийнято у серпні 2021 року.

Судно здатне виконувати кілька завдань. Зокрема, перевозити вантажі, буксирувати, проводити гідрографічні дослідження, надавати допомогу кораблям. Оснащено системою динамічного позиціювання, двома електрогідравлічними кранами, буксирними лебідками, водолазним комплексом із барокамерою.